Roma Real Madrid maçı hangi kanalda, Roma Real Madrid maçı nereden CANLI izlenir?

Roma ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile ilk haftada berabere kalan Roma'nın sahne alacağı mücadele, gecenin en çok merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Roma Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ROMA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İtalyan ekibi Roma, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ROMA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma-Real Madrid karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ROMA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ROMA REAL MADRİD MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 1 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

ROMA REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İtalya'nın başkentindeki Stadio Olimpico'da oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde İspanyol devine karşı galibiyet ararken, Real Madrid ise zorlu Roma deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

ROMA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE FENERBAHÇE BERABERLİĞİYLE BAŞLADI

Roma, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibi, Real Madrid karşısında sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almayı hedefliyor. Bu nedenle karşılaşma, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sıralama mücadelesi açısından da Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.