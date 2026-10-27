Roma Cagliari maçı hangi kanalda, Roma Cagliari maçı nereden CANLI izlenir?

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Roma – Cagliari maçı bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Serie A’nın yayıncısı S Sport’un S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. İşte Roma – Cagliari maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

ROMA CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma ile Cagliari arasındaki Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ROMA CAGLİARİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport 2 ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ROMA CAGLİARİ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2’ye Turkcell TV+ üzerinde 78 numaralı kanaldan ulaşabilecek. S Sport 2, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

ROMA CAGLİARİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İtalya yerel saatiyle ise 20.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

ROMA CAGLİARİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan ve Roma’nın iç saha maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Roma, taraftarı önünde Cagliari karşısında üç puan hedefliyor.

ROMA VE CAGLİARİ HANGİ TAKIM?

Roma, İtalya’nın başkentini temsil eden ve Serie A’nın köklü kulüplerinden biri olarak bilinen bir takım. Başkent ekibi, bu sezon Avrupa kupalarında da mücadele ediyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Cagliari ise İtalya’nın Sardinya Adası’nı temsil eden bir kulüp. Sardinya ekibi, 1970 yılında kazandığı Serie A şampiyonluğuyla İtalyan futbol tarihinde özel bir yere sahip.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.