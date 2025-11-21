Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Seda Peker, Rojin Kabaiş davasına destek verdi mi?

Geçen yıl göl kenarında ölü bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreç halen sürüyor. Olayın nasıl gerçekleştiği araştırılırken, "Rojin Kabaiş olayı nedir?", "Ölümü şüpheli mi?" ve "Seda Peker bu davaya destek verdi mi?" soruları yoğun şekilde gündemde yer almaya devam ediyor.

DAVADA SÜRPRİZ GELİŞME OLDU

Adli tıp raporunun basına yansımasının ardından Manisa'da yaşayan bir kişinin savcılığa giderek ifade vermesi, soruşturmaya yeni bir yön kazandırdı. Bu beklenmedik tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda Rojin'e benzeyen bir genç kız gördüğünü belirtti. Tanık, "Bir erkek, Rojin'e çok benzettiğim kızın kolundan tutmuştu. 'Yürü, gidiyoruz' dediğini duydum. Kız ise 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Adam da 'Var' dedi" ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA PEKER'İN AVUKATINDAN GELMİŞTİ

Soruşturma devam ederken, Dubai'de yaşayan ve Türkiye'de hakkında "organize suç örgütü liderliği" suçlamasıyla tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Rojin Kabaiş dosyasını üstleneceğini duyurmuştu. Barkın, "Sayın Sedat Peker de bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti. Yakında kendisi bu desteği farklı bir boyutla kamuoyuna açıklayacaktır" demişti.

SEDAT PEKER: ROJİN KABAİŞ HAKKINDA BİLGİ VERENE 25 MİLYON LİRA VERECEĞİM

Sedat Peker, Sözcü'den Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak bilgi, belge veya delil sunan kişiye 25 milyon lira ödül vereceğini söyledi.

Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Rojin'in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın'dan ricada bulundum. Ailenin yanında olduğumuzu ve elimizden bir şey gelirse destek olmak istediğimi ilettim. Sağ olsunlar olumlu karşıladılar. İkinci adli tıp raporuyla birlikte, Rojin kardeşimizin birden fazla kişi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kesinleşti. Baba Nizamettin Bey, bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da işlerinden atılma korkusuyla konuşamadığını söylüyordu. Bu röportaj aracılığıyla Türkiye'ye sesleniyorum: Rojin'in cinayetini aydınlatacak bilgi, belge veya delili kim ortaya koyarsa, kendisine 25 milyon liralık ödül vereceğim. Öğrenciler okuldan atılmayı mesele etmesin; bu parayla dünyanın en iyi okullarında eğitim görebilirler. İşini kaybetmekten korkanlar için de aynı şey geçerli; yeni bir düzen kurmaları mümkün olur. Can güvenliği endişesi duyanlara da söylemek isterim ki Türk polisi ve jandarması onları korur. Bunun yanı sıra, ben de sahip olduğum imkanlarla bu bilgiyi veren kişilerin güvenliği için elimden geleni yaparım."