Rize okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Rize'de yarın okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Rize'de okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Rize Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Rize okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

RİZE HAVA DURUMU

Rize: Karadeniz'in Doğusunda Sağanak ve Yükseklerde Kar Alarmı

Rize, Ocak ayının ortasında Karadeniz üzerinden gelen nemli ve soğuk hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Beş günlük periyotta kentin kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı köylerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

12-13 Ocak: Şiddetli Yağmur ve Fırtına Uyarısı Haftanın ilk günü olan 12 Ocak'ta Rize genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında ölçülürken, gece saatlerinde 5 dereceye kadar düşecek. 13 Ocak Salı günü ise yağışın şiddetini bir miktar daha artırması ve rüzgarın denizden sert esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı, denizcilerin ise fırtınaya karşı teyakkuzda olması büyük önem taşıyor.

14 Ocak: Kar Sınırı 500 Metreye İniyor 14 Ocak Çarşamba günü bölgedeki soğumanın derinleşmesiyle birlikte kar sınırı kademeli olarak aşağı çekilecek. Şehir merkezinde yağmur devam ederken, 500 metre ve üzeri rakımlarda yağış kar şeklinde görülecek. İkizdere ve Çamlıhemşin gibi yüksek ilçelerde kar kalınlığının artması bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 8, gece 4 derece dolaylarında seyredecek.

15-16 Ocak: Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor Haftanın son iki gününde Rize'de yağışlar yerel geçişler şeklinde devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü çok bulutlu bir hava beklenirken, 16 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 9 derece bandında kalacak. Gece sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde buzlanma görülebilir. Kaçkar Dağları ve yayla yollarında çığ riski ve kapanma ihtimaline karşı ulaşım birimlerinin hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.