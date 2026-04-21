Tiran’da düzenlenen uluslararası güreş şampiyonasında grekoromen stil final müsabakaları bugün sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye’nin en önemli sporcularından biri olan Rıza Kayaalp, 130 kilo kategorisinde finale yükselerek bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Kritik mücadele öncesi gözler hem maç saatine hem de yayın bilgilerine çevrilmiş durumda. Peki, Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rıza Kayaalp final maçını kiminle oynayacak? Detaylar haberimizde.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Rıza Kayaalp’in final mücadelesinin saati, güreş programının akışına göre şekilleniyor. Tiran’daki organizasyonda grekoromen stil final müsabakaları saat 19.00’da başlarken, 130 kilo kategorisi genellikle akşam seansının en kritik karşılaşmaları arasında yer alıyor.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Güreş severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de final maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Tiran’daki şampiyonanın tüm final karşılaşmaları Türkiye’de TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇINI KİMİNLE OYNAYACAK?

Rıza Kayaalp’in finale yükselme süreci de en az final kadar dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Milli güreşçi, yarı finalde Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka boyunca üstün bir performans sergileyen Kayaalp, karşılaşmada 4-0 önde bulunuyordu. Ancak maçın ilerleyen bölümünde rakibinin sportmenlik dışı davranışı nedeniyle karşılaşma farklı bir şekilde sonuçlandı. Hlinchuk’un Rıza Kayaalp’e yönelik kural dışı hareketi sonrası hakemler devreye girdi ve Belaruslu güreşçi diskalifiye edildi.

Bu kararın ardından Rıza Kayaalp, yarı finali kazanarak adını doğrudan finale yazdırdı. Yaşanan bu olay, şampiyonanın en çok konuşulan anlarından biri olurken, milli güreşçinin finale yükselişi büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Finalde ise Kayaalp’i zorlu bir rakip bekliyor. 130 kilo kategorisinde dünyanın en güçlü güreşçileri arasında yer alan sporcuların mücadele edeceği bu etapta, altın madalya için kıyasıya bir rekabet yaşanacak.