Rıdvan Yılmaz kimdir? Beşiktaş'ın sol bekini Sergen Yalçın tribünden izledi

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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı tribünden izledi. Siyah-beyazlı takımda o akşam en iyi oynayanlardan biri sol bek Rıdvan Yılmaz'dı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Vincenzo Italiano yönetiminde tüm kulvarlarda 15 maça çıktı, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

RIDVAN YILMAZ MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILACAK MI?

Rıdvan Yılmaz, Hürriyet'in 3 Kasım 2026 tarihli haberine göre Sergen Yalçın'ın yeniden A Milli Takım'a çağırmayı düşündüğü oyuncular arasında. Sol bekin hedefi de milli formayı yeniden giymek.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta sol bek oynayan milli futbolcu. Beşiktaş altyapısında yetişti ve A takım formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda giydi.

2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş kadrosundaydı. 5 Eylül 2026'daki derbide gol attı ama aynı maçta sakatlandı. Kulüp üç gün sonra sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

RIDVAN YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Rıdvan Yılmaz 25 yaşında. 21 Mayıs 2001'de doğdu.

RIDVAN YILMAZ NERELİ?

Rıdvan Yılmaz İstanbullu. Gaziosmanpaşa'da doğdu, futbola da çocuk yaşta Beşiktaş altyapısında başladı.

RIDVAN YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Rıdvan Yılmaz profesyonel kariyerinde iki kulübün formasını giydi: Beşiktaş ve İskoçya'nın Rangers takımı. 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta 33 resmi maçta 3 gol attı, Temmuz 2022'de de Rangers'a transfer oldu.

Beşiktaş bu satıştan 4 milyon euro garanti ücret aldı. Şarta bağlı 2,25 milyon euro ve oyuncunun ileride satışından yüzde 20 pay da anlaşmaya yazıldı. Rıdvan, Glasgow ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İskoçya'da üç sezon geçirdikten sonra 23 Ağustos 2025'te Beşiktaş'a döndü. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

RIDVAN YILMAZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım'da oynadı. İlk maçına 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile yapılan hazırlık maçında çıktı, aynı yaz EURO 2020'nin 26 kişilik kadrosuna girdi. Öncesinde 16 yaş altından 21 yaş altına kadar genç milli takımlarda forma giydi.