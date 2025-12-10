Haberler

Türkiye'nin hukuk camiasında önemli bir isim olarak öne çıkan Rezan Epözdemir, hem akademik başarıları hem de kritik davalardaki müvekkil savunuculuğuyla tanınmaktadır. Peki, Rezan Epözdemir kimdir? Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli? Rezan Epözdemir neden tutuklanmıştı? Detaylar haberimizde...

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, Türkiye'nin önde gelen hukukçularından biri olarak tanınmaktadır. 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Siirt Baykanlı olan Epözdemir, köklü bir aileye mensup olup eğitim ve kariyer hayatında sergilediği başarılarla dikkat çekmiştir.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Rezan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi'nde sürdüren Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ikincilikle mezun olarak hukuk kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Akademik başarısı, onun hukuk alanındaki derin bilgisinin ve disiplininin göstergesidir.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamlayan Epözdemir, doktorasını ise aynı enstitünün Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı teziyle tamamlamıştır. Bu süreç, onun hem akademik hem de profesyonel anlamda hukuk dünyasında saygın bir konuma yükselmesini sağlamıştır.

Rezan Epözdemir, 2007 yılında İstanbul Beşiktaş'ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile profesyonel kariyerine adım atmıştır. Ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve spor hukuku alanlarında uzmanlaşan Epözdemir, hem bireysel hem de kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, adalet mücadelesinde ön saflarda yer almıştır. Özellikle 2009 yılında Münevver Karabulut cinayeti davasında Karabulut ailesinin avukatı olarak verdiği mücadele, Epözdemir'in adını geniş kitlelere duyurmuştur. Benzer şekilde, 2020 yılında Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını üstlenerek hukuki süreçte kararlı bir duruş sergilemiştir.

REZAN EPÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

REZAN EPÖZDEMİR NERELİ?

Rezan Epözdemir, İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen kökeni Siirt'in Baykan ilçesine dayanmaktadır.

REZAN EPÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Rezan Epözdemir, 14 Ağustos tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştır. Hakimlik kararında, tutuklama gerekçesi olarak özellikle tanıklara baskı kurma ihtimali gösterilmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
