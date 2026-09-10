REYTİNG SONUÇLARI: 9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht…
10 Eylül 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında bir önceki akşamın reyting sonuçları gündemde. 9 Eylül Çarşamba günü yeni bölümleri ve ilk kez ekran yolculuğuna başlayan yapımlarla hareketlenen reyting yarışında hangi programın zirvede yer aldığı merak ediliyor. Peki, 9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Televizyon ekranlarında 9 Eylül Çarşamba akşamının reyting heyecanı geride kalırken gözler günün izlenme sonuçlarına çevrildi. Yeni diziler Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht ilk bölümleriyle reyting yarışında dikkat çekerken, gecenin en çok izlenen yapımı da merak konusu oldu. İzleyiciler “10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?”, “Sevdan Bir Ateş reyting sonucu kaçıncı oldu?” ve “Aşk ve Taht reyting sıralamasında kaçıncı?” sorularına yanıt arıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvenin sahibi araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Eylül 2026 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı. Yeni sezon dizileri ve sevilen programların izleyici karşısına çıktığı gecede Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama belli oldu. Günün en çok izlenen yapımları arasında Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun öne çıktı.
9 EYLÜL 2026 REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?
9 Eylül Çarşamba günü Total kategorisinde Doğanın Kanunu 3,40 reyting ve yüzde 13,96 izlenme payıyla zirvede yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,30 reytingle ikinci, MasterChef Türkiye ise 3,11 reytingle üçüncü sırada bulundu.
9 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
- Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
- Sevdan Bir Ateş - Show TV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
- Esra Erol’da - ATV
- MasterChef Türkiye - TV8
- Aşk ve Taht - ATV
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
- ATV Ana Haber - ATV
- Gelinim Mutfakta - Kanal D
- Show Ana Haber - Show TV
AB REYTİNG SONUÇLARI
- Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
- MasterChef Türkiye - TV8
- Sevdan Bir Ateş - Show TV
- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
- Tuzlu Kahve (TKR) - Star TV
- Esra Erol’da - ATV
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
- Aşk ve Taht - ATV
- MasterChef Türkiye Özet - TV8
- Show Ana Haber - Show TV
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
- Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1
- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
- Sevdan Bir Ateş - Show TV
- MasterChef Türkiye - TV8
- Esra Erol’da - ATV
- Aşk ve Taht - ATV
- Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW
- Tuzlu Kahve (TKR) - Star TV
- Kanal D Ana Haber - Kanal D
- Show Ana Haber - Show TV