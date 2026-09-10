REYTİNG SONUÇLARI: 9 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht…

Televizyon ekranlarında 9 Eylül Çarşamba akşamının reyting heyecanı geride kalırken gözler günün izlenme sonuçlarına çevrildi. Yeni diziler Sevdan Bir Ateş ve Aşk ve Taht ilk bölümleriyle reyting yarışında dikkat çekerken, gecenin en çok izlenen yapımı da merak konusu oldu. İzleyiciler “10 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?”, “Sevdan Bir Ateş reyting sonucu kaçıncı oldu?” ve “Aşk ve Taht reyting sıralamasında kaçıncı?” sorularına yanıt arıyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvenin sahibi araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Eylül 2026 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı. Yeni sezon dizileri ve sevilen programların izleyici karşısına çıktığı gecede Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralama belli oldu. Günün en çok izlenen yapımları arasında Doğanın Kanunu, MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun öne çıktı.

9 EYLÜL 2026 REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

9 Eylül Çarşamba günü Total kategorisinde Doğanın Kanunu 3,40 reyting ve yüzde 13,96 izlenme payıyla zirvede yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,30 reytingle ikinci, MasterChef Türkiye ise 3,11 reytingle üçüncü sırada bulundu.

9 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1

Sevdan Bir Ateş - Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Esra Erol’da - ATV

MasterChef Türkiye - TV8

Aşk ve Taht - ATV

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW

- NOW ATV Ana Haber - ATV

Gelinim Mutfakta - Kanal D

Show Ana Haber - Show TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

Sporting CP-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1

MasterChef Türkiye - TV8

Sevdan Bir Ateş - Show TV

Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

Tuzlu Kahve (TKR) - Star TV

Esra Erol’da - ATV

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber - NOW

Aşk ve Taht - ATV

MasterChef Türkiye Özet - TV8

Show Ana Haber - Show TV

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI