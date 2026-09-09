REYTİNG SONUÇLARI: 8 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul, MasterChef…

Televizyon ekranlarında 8 Eylül Salı akşamı reyting rekabeti yaşandı. Evlilik Güzeldir, Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Türkiye'nin izleyiciyle buluştuğu gecenin ardından gözler açıklanacak reyting sonuçlarına çevrildi. Televizyon izleyicileri, “8 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt ararken Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. Peki, 8 Eylül reyting sonuçlarında birinci olan yapım hangisi, MasterChef Türkiye ve Altı Üstü İstanbul kaçıncı sırada?

8 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Eylül 2026 Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları belli olurken, zirvenin sahibi Tuzlu Kahve oldu. A.B.İ., Müge Anlı ile Tatlı Sert ve MasterChef Türkiye de farklı kategorilerde üst sıralarda yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Eylül Salı gününün reyting sonuçlarına göre Total kategorisinde ilk sırada Tuzlu Kahve yer aldı. A.B.İ. ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu. AB grubunda da Tuzlu Kahve zirveyi korurken, MasterChef Türkiye ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü ve A.B.İ. dördüncü sırada yer aldı.

8 EYLÜL 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül 2026 AB reyting sonuçlarında zirvenin sahibi Tuzlu Kahve oldu. MasterChef Türkiye ikinci sırada yer alırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü, A.B.İ. ise dördüncü sırada yer aldı.

8 EYLÜL 2026 ABC REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül 2026 ABC reyting sonuçlarında da Tuzlu Kahve ilk sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci, A.B.İ. üçüncü olurken, Haysiyet dördüncü sırada kendine yer buldu.