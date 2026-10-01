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MİT tarafından düzenlenen operasyonla, Reyhanlı'da 2013 yılında meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip'in deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandığı açıklandı. Gelişmeyle birlikte 11 Mayıs 2013'te meydana gelen Reyhanlı saldırısının ayrıntıları yeniden gündeme geldi. Peki, Reyhanlı saldırısı nedir, ne zaman oldu? Reyhanlı saldırısını kim yaptı, kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde.

REYHANLI SALDIRISI NEDİR?

Reyhanlı saldırısı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı bombalı araç saldırısını ifade ediyor. Bombalı araçlar, Reyhanlı Belediyesi ile PTT binası yakınında art arda patlatıldı. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişi yaralanırken ilçe merkezindeki bina ve araçlarda da zarar meydana geldi.

TBMM kayıtlarında, saldırının 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü meydana geldiği ve bomba yüklü iki aracın Reyhanlı Belediyesi ile PTT binaları önünde patlatıldığı belirtiliyor. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in TBMM Genel Kurulu'na yaptığı açıklamada da iki aracın patlatıldığı ve saldırıda can kayıpları ile yaralanmaların meydana geldiği aktarılmıştı.

Saldırının ardından olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Davada saldırıyla bağlantılı çok sayıda sanık yargılandı ve firari sanıkların dosyaları da ayrı olarak ele alındı. Ömer el-Hatip de dava kapsamında firari sanıklar arasında yer aldı.

REYHANLI SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

Reyhanlı saldırısı, 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi.

TBMM kayıtlarına göre bomba yüklü iki araç, Reyhanlı Belediyesi ve PTT binası önünde saat 13.21 ve 13.23 sıralarında patlatıldı.

Saldırının 13. yıl dönümünde Hatay Valiliği tarafından yayımlanan mesajda da 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

REYHANLI SALDIRISINI KİM YAPTI?

Reyhanlı saldırısıyla ilgili yürütülen dava kapsamında çok sayıda sanık hakkında işlem yapıldı. Ömer el-Hatip de saldırının firari sanıkları arasında yer aldı.

Dava dosyasına ilişkin haberlerde, Ömer el-Hatip'in saldırının planlayıcıları arasında bulunduğuna yönelik iddialara yer verildi. 2013 yılında hazırlanan iddianameyle ilgili haberlerde, saldırının planlamasında Mihraç Ural ile birlikte Ömer el-Hatip ve "Hacı" kod adlı kişinin yer aldığı öne sürüldü.

Ömer el-Hatip, 1 Ekim 2026'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Reyhanlı saldırısının faillerinden olan Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Reyhanlı saldırısıyla ilgili davada 2026 yılında da karar açıklandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı.

REYHANLI SALDIRISI KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Reyhanlı saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Valiliği, saldırının 13. yıl dönümü nedeniyle 11 Mayıs 2026'da yayımladığı mesajda 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen terör saldırısında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. TBMM'de 2022 ve 2026 yıllarında yapılan konuşmalarda da saldırının 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandığı ifade edildi.

Saldırıyla ilgili dava sürecinde de 53 kişinin ölümü esas alınarak sanıklar hakkında kararlar verildi. 5 Haziran 2026'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bazı sanıklar 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu nedenle Reyhanlı saldırısı, 11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki bombalı araçla gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırı olarak kayıtlara geçti.