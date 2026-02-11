Resul Emrah Şahan kimdir, neden tutuklanmıştı? Resul Emrah Şahan tutuklu mu, tahliye edildi mi?

Türkiye siyaset gündemi, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in adının geçtiği "Kent Uzlaşısı" soruşturmasıyla uzun süredir meşgul. Tutuklanmaları ve ardından gelen tahliye kararıyla gündeme oturan Şahan, hem yerel yönetimdeki rolü hem de adli süreçleriyle dikkat çekiyor. Peki, Resul Emrah Şahan kimdir? Resul Emrah Şahan tutuklu mu, tahliye edildi mi? Detaylar...

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

Resul Emrah Şahan, Türkiye siyaset sahnesinde özellikle 2024–2025 döneminde adından sıkça söz ettiren siyasetçilerden biri olarak biliniyor. İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'nin Belediye Başkanı olarak görev yapan Şahan, aynı zamanda siyasi kariyeri boyunca yerel yönetim ve kamu politikaları alanında etkin bir rol üstlendi. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanı seçilen Şahan'ın siyasi kimliği ve görev yaptığı dönem, özellikle "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan soruşturma süreciyle gündeme geldi.

Bu süreçte, farklı soruşturmalarla adı anılan Şahan, hem terör örgütlerine yardım etmekle suçlanan dosyalar hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanarak adli süreçlere tabi tutuldu. Bu gelişmeler sonrası Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyım atandı.

RESUL EMRAH ŞAHAN NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Resul Emrah Şahan'ın ilk tutuklanmasına yol açan süreç, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen soruşturmayla ilişkilidir. 19 Mart 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturma kapsamında Şahan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Savcılık, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle ilgili olarak ortaya çıkan ve CHP ile bazı siyasi partiler arasında yapılan stratejik işbirliğini "Kent Uzlaşısı" adıyla tanımladı. Savcılık bu işbirliğini, örgütün metropol illerde etkinliğini artırma amacıyla ilişkilendirdi ve bu kapsamda soruşturma başlattı. Şahin'in de bu soruşturma dosyası içinde yer almasıyla tutuklanma kararı verildi.

Bununla birlikte Şahan hakkında, 12 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ayrı bir "yolsuzluk" soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi. Bu ikinci soruşturma nedeniyle Şahan'ın cezaevindeki tutukluluk hali, "Kent Uzlaşısı" davasında alınan tahliye kararına rağmen devam etti.

RESUL EMRAH ŞAHAN TUTUKLU MU, TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

2026 yılı itibarıyla Resul Emrah Şahan'a ilişkin adli süreçlerde önemli bir gelişme yaşandı. "Kent Uzlaşısı" davası kapsamında Şahan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında tahliye kararı verildi. Sulh ceza hakimliği yapılan aylık tutukluluk incelemesi sonucunda bu davayla ilgili tutukluluk halini sonlandırarak, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı gibi tedbirlerle tahliyeye hükmetti.

Ancak, Şahan'ın cezaevinden çıkması şu aşamada mümkün değil. Bunun nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu yargılanmaya devam etmesi. Bu başka dosyadaki tutukluluk hali sürdüğü için tahliye kararı Resul Emrah Şahan'ın özgürlüğe kavuşmasını sağlamadı