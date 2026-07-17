Restoran ve kafelerde evcil hayvan yasaklandı mı? Restoran ve kafelerde evcil hayvan yasağı ne zaman başlıyor, cezası ne kadar?

Restoran ve kafelerde evcil hayvan kabulüyle ilgili tartışmalar devam ederken, yeni bir düzenleme iddiası gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen taslak çalışma, yemek hizmeti sunan işletmelerde evcil hayvanların kabul edilmesine yönelik yeni kurallar getirmeyi öngörüyor.

RESTORAN VE KAFELERDE EVCİL HAYVAN YASAKLANDI MI?

Mevcut uygulamada restoran ve kafelerin evcil hayvan kabul edip etmeme konusunda büyük ölçüde işletme tercihleri belirleyici oluyor. Bazı işletmeler hijyen politikaları, müşteri talepleri veya kendi çalışma prensipleri doğrultusunda evcil hayvan kabul ederken, bazı işletmeler bu konuda sınırlama uyguluyor.

Gündeme gelen taslak düzenleme ile birlikte bu kararın tamamen işletme sahiplerinin tercihine bırakılmaması ve tüm yemek hizmeti sunan işletmeler için ortak bir uygulama oluşturulması planlanıyor.

Düzenlemenin temel gerekçesinin ise gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunması olduğu belirtiliyor. Özellikle toplu tüketim alanlarında sağlık ve temizlik koşullarının daha sıkı şekilde uygulanması hedefleniyor.

BAHÇE VE TERASLAR DA DÜZENLEME KAPSAMINDA OLACAK

Taslak düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de yasağın yalnızca kapalı alanlarla sınırlı tutulmaması olarak öne çıkıyor.

Hazırlanan çalışmanın mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müşterilerine hizmet verdiği salon, bahçe, teras ve yarı açık alanlarda da evcil hayvan kabul edilmesinin engellenebileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda işletmelerin açık alanlarında da evcil hayvanla müşteri ağırlamasına izin verilmeyebileceği ifade ediliyor. Ancak düzenlemenin son şekli, yapılacak değerlendirmeler ve yasama sürecindeki değişikliklerle birlikte kesinlik kazanacak.

İŞLETMELERİN KARARINA BIRAKILMAYACAK

Gündemdeki taslağın en önemli değişikliklerinden biri, restoran ve kafelerin evcil hayvan kabulü konusunda kendi kararlarını verme serbestisinin kaldırılmasının planlanması olarak görülüyor.

Mevcut durumda işletmeler kendi politikaları doğrultusunda evcil hayvan kabul edip etmeme kararı alabiliyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde ise yemek hizmeti sunan işletmeler için ortak bir kural uygulanması gündeme gelecek.

Böylece işletmeler arasında farklı uygulamaların sona erdirilmesi ve ülke genelinde belirli standartların oluşturulması amaçlanıyor.

CEZASI NE KADAR?

Taslak düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Ancak mevcut aşamada söz konusu düzenleme henüz kesinleşmediği için uygulanacak idari para cezasının miktarı da net olarak açıklanmış değil. Cezaların kapsamı, tutarı ve hangi durumlarda uygulanacağı, düzenlemenin yasalaşması halinde ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek.

Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, işletmelerin yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar ayrıntılı şekilde ortaya çıkacak.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Restoran ve kafelerde evcil hayvan kabulüne ilişkin düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Taslağın öncelikle ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi, ardından gerekli yasal süreçlerden geçmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci tamamlanmadan düzenlemenin uygulanmaya başlaması beklenmiyor.

Bu nedenle mevcut durumda restoran ve kafelerde evcil hayvan kabulü konusunda yürürlükte olan kurallar geçerliliğini sürdürüyor.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI MECLİS SÜRECİNDE NETLEŞECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen taslağın amacı, yemek hizmeti verilen alanlarda hijyen ve gıda güvenliği standartlarını güçlendirmek olarak ifade ediliyor.

Düzenlemenin kesin kapsamı, olası istisnaları ve uygulama detayları ise yasama sürecinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

Şu aşamada restoran ve kafelerde evcil hayvan yasağı kesinleşmiş bir uygulama olarak bulunmuyor. Gündemde olan konu, taslak aşamasındaki düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve kabul edilmesi halinde hangi kuralların uygulanacağıdır.