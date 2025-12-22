Remziye Horuz neden öldü, Remziye Horuz kimdir?

Remziye Horuz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde eğitimine devam eden ve KYK'ya bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan bir üniversite öğrencisiydi. Genç yaşta hayatını kaybetmesi hem üniversite camiasında hem de kent genelinde derin bir üzüntüye yol açtı. Yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

REMZİYE HORUZ KİMDİR?

Remziye Horuz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir üniversite öğrencisiydi. 25 yaşındaki Horuz'un, bilinen ciddi bir yumurta alerjisi bulunduğu ifade edildi. Arkadaşlarının bu alerjiden haberdar olduğu ve sipariş edilen pastada yumurta kullanılmaması konusunda pastaneyi uyardıkları iddia edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ADLİ SÜREÇ

Genç öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölümün nedenini netleştirmek amacıyla harekete geçti. Olay günü tüketilen pastadan alınan numuneler, inceleme yapılmak üzere İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi. Laboratuvardan çıkacak sonuçların, yürütülen soruşturmanın yönünü belirlemesi bekleniyor.

LABORATUVAR İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Pastada yumurta veya yumurta türevi bir bileşenin bulunup bulunmadığının tespiti için detaylı analizler sürüyor. Soruşturma, "taksirle ölüme neden olma" suçlaması kapsamında yürütülüyor. Elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda adli sürecin şekilleneceği öğrenildi.

PASTANE ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, hayatını kaybeden öğrenci için bir taziye mesajı yayımladı. Gülçin mesajında, üniversitenin Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Remziye Horuz'un, geçirdiği gıda alerjisi nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Rektör Gülçin, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.