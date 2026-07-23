Rektör atamaları SON DAKİKA! Hangi üniversitelerin rektörü değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Türkiye’de 8 üniversitenin rektörü değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte farklı şehirlerde bulunan üniversitelerin rektörlük görevlerine yeni isimler getirildi. Peki, hangi üniversitelerin rektörü değişti? Detaylar...

REKTÖR ATAMALARI SON DAKİKA!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, 8 üniversitenin rektörlük makamına yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar doğrultusunda üniversitelerin yönetim kadrolarında değişikliğe gidildi.

Atama kararları kapsamında Ankara’dan Gaziantep’e, İstanbul’dan Yalova’ya kadar farklı şehirlerde bulunan üniversitelere yeni rektörler görevlendirildi. Yeni rektörlerin isimleri ve görev yapacakları üniversiteler Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla kamuoyuna duyuruldu.

Yayımlanan kararlara göre rektörlük görevlerine atanan isimler şu şekilde oldu:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar atandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan getirildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu atandı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Emre Alkin getirildi.

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Sanko Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güner Dağlı getirildi.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cemal Yıldız atandı.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı getirildi.

HANGİ ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla birlikte toplam 8 üniversitenin rektörü değişti. Yapılan değişikliklerle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi yeni rektörlerine kavuştu.

Atamalarla birlikte söz konusu üniversitelerde rektörlük görevlerini yürütecek akademisyenler belirlendi. Yeni rektörlerin görev süreleri ve yetkileri, yükseköğretim mevzuatı kapsamında yürütülecek.

YENİ REKTÖRLERİN GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTELER

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre değişiklik yapılan üniversiteler ve atanan rektörler şöyle sıralandı:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar atandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan getirildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu atandı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin getirildi.

Mudanya Üniversitesi

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Sanko Üniversitesi

Sanko Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Güner Dağlı getirildi.

Türk-Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Cemal Yıldız atandı.

Yalova Üniversitesi

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı getirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlarda, atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla birlikte 8 üniversitenin yeni rektörleri resmen görevlerine atanmış oldu. Atama kararları, ilgili üniversitelerin resmi süreçleri kapsamında uygulanacak.