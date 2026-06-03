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Reha Muhtar'ın çocukları kim? Reha Muhtar çocukları kimden, anneleri kim?

Reha Muhtar'ın çocukları kim? Reha Muhtar çocukları kimden, anneleri kim?
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Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin gündeme gelmesinin ardından, kamuoyunda sanatçının özel yaşamı yeniden merak konusu oldu. Uzun yıllar medya sektöründe yer alan Muhtar’ın özellikle aile hayatı, çocukları ve geçmiş ilişkileri araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda “Reha Muhtar’ın çocukları kim?” ve “Reha Muhtar çocukları kimden, anneleri kim?” soruları öne çıktı.

Bugün kamuoyunda “ Reha Muhtar hayatını kaybetti” haberleri gündeme gelirken, ünlü televizyoncunun özel hayatı da yeniden merak konusu oldu. Uzun yıllar gazetecilik ve televizyon programcılığı yapan Reha Muhtar’ın aile yaşamı, geçmiş ilişkileri ve çocuklarına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda özellikle “Reha Muhtar’ın çocukları kim?” ve “ Reha Muhtar çocukları kimden anneleri kim?” soruları öne çıktı.

REHA MUHTAR'IN ÇOCUKLARI KİM?

Reha Muhtar’ın çocukları, 2008-2010 yılları arasında oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen ikiz çocuklarıdır. Bu ilişkiden 2009 yılında Mina ve Poyraz adlı ikizler doğmuştur.

İkiz çocuklar, Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un ilişkisinin devam ettiği dönemde dünyaya gelmiş ve bu birliktelik 2010 yılında sona ermiştir. Reha Muhtar’ın aile yaşamı içinde en çok bilinen çocuk bilgisi bu ikizler üzerinden şekillenmektedir.

Bunun dışında Reha Muhtar, şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olarak da bilinmektedir.

REHA MUHTAR ÇOCUKLARI KİMDEN ANNELERİ KİM?

Reha Muhtar’ın çocuklarının annesi, oyuncu Deniz Uğur’dur. 2008 yılında başlayan ve 2010 yılına kadar süren birlikteliklerinden 2009 yılında Mina ve Poyraz isimli ikiz çocuklar dünyaya gelmiştir.

Bu ilişki, kamuoyunda geniş yer bulmuş ve çiftin ayrılığı 2010 yılında gerçekleşmiştir. Reha Muhtar’ın çocuklarına ilişkin bilinen tüm bilgiler, Deniz Uğur ile olan bu birliktelik üzerinden şekillenmektedir.

Reha Muhtar’ın özel hayatında ayrıca farklı ilişkiler de yer almıştır. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlenmiş, bu evlilik 1988 yılında sona ermiştir. 2001-2003 yılları arasında şarkıcı Nilüfer ile birliktelik yaşamış, 2006-2007 yıllarında ise şarkıcı Gülşen ile ilişkisi magazin gündeminde yer almıştır.

Ayrıca Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı ile ilgili olarak Reha Muhtar, kamuoyunda “manevi baba” olarak anılmaktadır.

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