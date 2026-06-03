Türk televizyon tarihinin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Reha Muhtar, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar haber sunuculuğu ve televizyon programlarıyla ekranlarda yer alan deneyimli televizyoncu, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ancak sağlık durumunun ağırlaşması sonucu gece yarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Reha Muhtar neden öldü? Reha Muhtar'ın hastalığı neydi? Detaylar haberimizde.

REHA MUHTAR NEDEN ÖLDÜ?

Reha Muhtar’ın vefatına ilişkin detaylar, tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan resmi açıklamayla paylaşıldı.

Hastanenin Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muhtar’ın 28 Mayıs 2026 tarihinde hastaneye getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan tıbbi değerlendirmeler sonucunda ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengenin bozulduğu tespit edildiği ifade edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Reha Muhtar’da süreç içerisinde çoklu organ yetmezliği geliştiği kaydedildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre deneyimli televizyoncu, uygulanan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 02.15’te hayatını kaybetti.

REHA MUHTAR'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan resmi açıklamalarda birden fazla ciddi sağlık sorununun bulunduğu belirtildi.

Hastane tarafından paylaşılan bilgilere göre Muhtar’da ileri derece kalp yetersizliği tespit edildi. Bunun yanı sıra ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesizlik de sağlık tablosunu ağırlaştıran unsurlar arasında yer aldı.

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen Muhtar’ın sağlık durumu günler boyunca ciddiyetini korudu. Süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle durumunun kritik seviyeye ulaştığı bildirildi.

Resmi açıklamalar doğrultusunda Reha Muhtar’ın yaşamını yitirmesine neden olan sağlık tablosunun; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon, kontrolsüz diyabet kaynaklı metabolik bozukluklar ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliğinden oluştuğu belirtildi.

BODRUM’DA BAŞLAYAN TEDAVİ SÜRECİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM ETTİ

Uzun yıllar ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Reha Muhtar, son dönemde gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Rahatsızlanmasının ardından Bodrum’da hastaneye kaldırılan Muhtar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

İlk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmasının ardından yoğun bakım ünitesine alınan deneyimli televizyoncu için kapsamlı bir tedavi süreci başlatıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sağlık durumunda istenilen iyileşme sağlanamadı.

Hastane kaynaklarından yapılan açıklamalar, tedavi süreci boyunca durumunun kritik seviyede seyrettiğini ortaya koydu.

2024 YILINDA CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 tarihinde evinde düşerek beyin kanaması geçirmişti. Yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından entübe edilen Muhtar, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen deneyimli isim, o dönemde sağlık mücadelesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

2026 yılında yaşadığı son sağlık problemi ise yeniden hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

TÜRK TELEVİZYONCULUĞUNDA İZ BIRAKAN BİR İSİM OLARAK HATIRLANACAK

Reha Muhtar, yıllar boyunca haber sunuculuğu ve televizyon programlarıyla Türkiye’nin en çok tanınan medya figürleri arasında yer aldı.

Kendine özgü sunum tarzı, ekran dili ve haber programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Muhtar, Türk televizyonculuğunda iz bırakan isimlerden biri olarak kabul edildi.

Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca önemli yayınlara imza atan deneyimli isim, medya tarihinin unutulmayan figürleri arasında yer aldı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Reha Muhtar’ın cenaze programına ilişkin bilgiler de netleşti.

Edinilen bilgilere göre Muhtar’ın cenazesi Bodrum’dan alınarak İstanbul’a getirilecek. Ardından yarın Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Vefat haberi sonrasında medya dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, Türk televizyonculuğunun önemli isimlerinden biri daha hafızalarda bıraktığı izlerle anılmaya devam edecek.