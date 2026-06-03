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Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar
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Galatasaray, son dönemdeki performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz için özel bir koleksiyon hazırlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün milli futbolcu adına 20 bin adet ürün üreteceği öğrenildi.

Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından Barış Alper Yılmaz için de özel bir koleksiyon hazırlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün milli futbolcu adına 20 bin adet ürün üreteceği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER'E ÖZEL HAMLE

Galatasaray'da son yılların yükselen yıldızlarından biri haline gelen Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir çalışma başlatıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcu adına GS Store'da satışa sunulacak özel bir koleksiyon hazırlıyor.

OSIMHEN VE SANE'NİN ARDINDAN

Galatasaray daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız isimler için sınırlı sayıda özel koleksiyon ürünleri hazırlamıştı. Sarı-kırmızılılar, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bu projeye Barış Alper Yılmaz'ı da dahil etme kararı aldı.

20 BİN ADET ÜRETİLECEK

Kulübün, Barış Alper Yılmaz'a özel olarak 20 bin adet ürün basacağı öğrenildi. Hazırlıkları devam eden koleksiyonun kısa süre içerisinde GS Store mağazalarında ve online satış kanallarında taraftarlarla buluşması bekleniyor.

YÜKSELEN DEĞERİNE VURGU

Galatasaray yönetiminin bu adımla hem kulübün ticari gelirlerini artırmayı hem de Barış Alper Yılmaz'ın takım içindeki yükselen konumunu ön plana çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Milli futbolcu için hazırlanan özel koleksiyonun taraftarlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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