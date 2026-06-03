Haberler

20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve Bafra'da kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu açıkladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 1000 kişilik kayıp listesinin incelenmesiyle aydınlatılan cinayete ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek adli süreç başlatıldı.

  • Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu DNA testiyle kesinleşti.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, cinayetle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
  • Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu 20 yıllık dosya aydınlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA eşleşmesiyle aydınlatılan cinayetle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar, 20 yıllık bir karanlığı aydınlattı. Bakan Akın Gürlek, ekiplerin kapsamı genişletilen araştırmalar neticesinde 1000 kişilik kayıp listesini ve tüm bağlantıları adeta iğneyle kuyu kazar gibi incelediğini belirtti. Yapılan DNA testlerinin ardından, kimsesizler mezarlığındaki kadının Gülcan Yazıcı olduğu saptandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gerçeğin gün yüzüne çıkmasının ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülcan Yazıcı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada düğmeye bastı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi ve adli süreç resmen başlatıldı.

"HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin yerini bulması için her dosyanın takipçisi olacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme; devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ 

Bakan Gürlek, olayın aydınlatılmasında büyük emek harcayan Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

Para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bülent Bey bu nedir?

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu