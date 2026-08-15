Türk televizyon haberciliğinin kendine özgü sunum tarzıyla hafızalarda yer edinen gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar, 3 Haziran'da hayatını kaybetti. Uzun yıllar televizyon ekranlarında haber sunuculuğu ve programcılık yapan Muhtar, özellikle 1990'lı yıllarda geniş kitleler tarafından tanındı. Peki, Reha Muhtar kimdir, serveti ne kadar? Reha Muhtar kaç yaşında öldü, nereli, evli miydi, çocukları kim? Detaylar haberimizde.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen gazeteci, haber sunucusu ve televizyon programcısıdır. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda yaptı.

Gazetecilik kariyerine 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar, daha sonra TRT'de görev aldı. 1985-1993 yılları arasında TRT'nin Atina muhabiri ve program yapımcısı olarak çalıştı.

Televizyon haberciliğinde asıl geniş kitlelere ulaşması ise 1990'lı yıllarda gerçekleşti. Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki kendine has haber sunumu, onu dönemin en dikkat çeken televizyon habercilerinden biri haline getirdi.

Muhtar, kariyeri boyunca farklı ulusal televizyon kanallarında görev yaptı. Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, CNN Türk ve Kanaltürk bu kanallar arasında yer aldı. Televizyon çalışmalarının yanında Akşam, Sabah, Star ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

Meslek hayatı boyunca haber sunuculuğu, programcılık, yorumculuk ve gazetecilik alanlarında faaliyet gösteren Reha Muhtar, kendine özgü ekran diliyle Türk televizyon haberciliğinde iz bırakan isimlerden biri olarak öne çıktı.

3 Haziran'daki vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina, taziyeleri kabul etti. Cenazesi İstanbul'da Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

REHA MUHTAR SERVETİ NE KADAR?

Reha Muhtar'ın vefatının ardından en fazla merak edilen konulardan biri de servetinin ve geride bıraktığı mal varlığının toplam değeri oldu.

Verilen bilgilere göre Muhtar'ın kamuoyuna yansıyan mal varlığı arasında Baltalimanı'nda bir yalı, Yeniköy'de iki ev, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gayrimenkul ve kira getirisi bulunan üç ev bulunuyor.

Muhtar'ın vefatından iki ay sonra mirasına ilişkin bazı ayrıntıların ortaya çıktığı, kamuoyuna yansıyan mal varlığı ve mirasla ilgili daha kapsamlı bilgilerin ise eylül ayının ilk haftasında açıklanmasının beklendiği aktarılıyor.

REHA MUHTAR KAÇ YAŞINDA?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 doğumluydu. 3 Haziran'da hayatını kaybettiğinde 66 yaşındaydı. Vefatı öncesinde uzun yıllardır daha gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Muhtar, 28 Mayıs'ta Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

REHA MUHTAR NERELİ?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bu nedenle doğum yeri İstanbul'dur.

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, üniversite eğitimini de Ankara'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda sürdürdü.

Gazetecilik kariyerinin ilk döneminde Milliyet gazetesinde muhabir olarak çalışan Muhtar, daha sonra TRT bünyesinde görev yaptı. Atina muhabirliği ve program yapımcılığı döneminin ardından televizyon haberciliğinde daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı.

Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki sunumuyla tanınan Muhtar, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı televizyon kanallarında görev alarak gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü.

REHA MUHTAR EVLİ Mİ?

Reha Muhtar'ın vefatı sırasında evli olmadığı belirtiliyor. Hayatı boyunca bilinen tek resmi evliliğini 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile gerçekleştirdi.

Muhtar ile Selin Çağlayan'ın evliliği beş yıl sürdü ve 1988 yılında sona erdi.

REHA MUHTAR ÇOCUKLARI KİM?

Reha Muhtar'ın Deniz Uğur ile birlikteliğinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz isimlerinde ikiz çocukları bulunuyor.

Muhtar'ın özel hayatında ayrıca sanatçı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu önemli bir yere sahipti. Reha Muhtar'ın Ayşe Nazlı'nın manevi babası olduğu biliniyordu.

Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde Ayşe Nazlı Yumlu ile Muhtar'ın çocukları Poyraz ve Mina, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Reha Muhtar'ın mirasına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde ise çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile manevi kızı Ayşe Nazlı'nın mirasla bağlantılı isimler olarak gündeme geldiği aktarılıyor.