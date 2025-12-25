REGAİP KANDİLİ ORUCU İFTAR SAATLERİ: Bugün iftar kaçta? 25 Aralık Perşembe akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara, İstanbul, İzmir Ezan vakitleri...

Üç Aylar'ın manevi kapılarını aralayan Regaip Kandili, İslam dünyasında ibadet, dua ve tefekkürle idrak edilen müstesna geceler arasında yer alıyor. 2025 yılında Regaip Kandili'nin idrak edildiği 25 Aralık Perşembe günü, bu özel geceyi oruçla değerlendirmek isteyenler için iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Peki, Bugün iftar kaçta? 25 Aralık Perşembe akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara, İstanbul, İzmir Ezan vakitleri haberimizde!

REGAİP KANDİLİ ORUCU İFTAR SAATLERİ

Kış mevsiminin etkisiyle günlerin kısalması, iftar saatlerinin de erken vakitlere çekilmesine neden oluyor. Bu durum, hem günlük yaşam planlamasında hem de ibadet düzeninde dikkatli bir takip gerektiriyor. Regaip Kandili orucu tutanlar için akşam ezanı, sadece orucun sona erdiği an değil; aynı zamanda manevi huzurun yoğunlaştığı, duaların anlam kazandığı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

25 ARALIK BUGÜN İFTAR KAÇTA?

Regaip Kandili'nde oruç tutan vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında "Bugün iftar kaçta?" geliyor. 25 Aralık Perşembe günü için iftar vakitleri, Diyanet'in yayımladığı imsakiye esas alınarak belirlenmiş durumda. Türkiye genelinde akşam ezanı saatleri şehirlerin coğrafi konumuna göre birkaç dakikalık farklılıklar gösteriyor.

Bu nedenle oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenlerin, bulundukları ilin ezan saatini dikkate almaları büyük önem taşıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, ilçe bazlı küçük farklara karşı da hassas davranıyor.

25 ARALIK PERŞEMBE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

25 Aralık 2025 Perşembe günü, Regaip Kandili'nin idrak edildiği akşamda akşam ezanı saatleri netleşmiş durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî verilerine göre, iftar vakitleri şu şekilde şekilleniyor:

İstanbul'da akşam ezanı 17:48

Ankara'da akşam ezanı 17:36

İzmir'de akşam ezanı 18:03

Bu saatlerle birlikte oruçlar açılacak, Regaip Kandili'nin manevi atmosferi iftar sofralarına taşınacak. Akşam ezanı, aynı zamanda kandil gecesinin başlangıcı olması sebebiyle ibadet programlarının da başlangıç noktası kabul ediliyor.

27 ARALIK ANKARA, İSTANBUL, İZMİR EZAN VAKİTLERİ...

Türkiye'nin üç büyük şehri için 25 Aralık 2025 Perşembe gününe ait akşam ezanı ve iftar vakitleri, Regaip Kandili orucu tutanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylı şehir bazlı bilgiler:

25 ARALIK İSTANBUL AKŞAM EZANI

25 Aralık 2025 Perşembe günü İstanbul'da akşam ezanı saat 17:48'de okunacak. Bu saatle birlikte oruçlar açılacak ve kandil gecesi ibadetleri başlayacak.

25 ARALIK ANKARA AKŞAM EZANI

Başkent Ankara'da ise akşam ezanı 17:36'da okunacak. Kış mevsiminin etkisiyle Ankara'da iftar vakti, birçok şehre kıyasla daha erken gerçekleşiyor.

25 ARALIK İZMİR AKŞAM EZANI

İzmir'de oruç tutanlar için akşam ezanı saati 18:03 olarak açıklandı. Ege Bölgesi'nde yer alan şehirler, batıda bulunmaları sebebiyle iftarı daha geç saatlerde yapıyor.

25 ARALIK BURSA AKŞAM EZANI

Bursa'da akşam ezanı 17:50'de okunacak. Marmara Bölgesi'nde yer alan şehir, İstanbul'a yakın saat dilimiyle dikkat çekiyor.

25 ARALIK ANTALYA AKŞAM EZANI

Akdeniz'in önemli şehirlerinden Antalya'da ise akşam ezanı 17:53'te okunacak. Ilıman iklime rağmen kış günlerinde iftar saatleri erken saatlere çekilmiş durumda.

25 ARALIK KONYA AKŞAM EZANI

Konya'da Regaip Kandili akşamında akşam ezanı 17:43'te okunacak. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan şehirlerde iftar vakitleri genel olarak erken gerçekleşiyor.