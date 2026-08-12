Peki, Red Bull Uçuş Günü ne zaman, nerede yapılacak? Her yıl yoğun ilgi gören organizasyonla ilgili merak edilenler, etkinlik tarihinin yaklaşmasıyla birlikte daha fazla araştırılmaya başlandı. İşte Red Bull Uçuş Günü hakkında merak edilenler.

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ 23 AĞUSTOS'TA

Red Bull Uçuş Günü, uçma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen yaratıcı mucitleri ve cesur pilotları bir kez daha bir araya getiriyor. Eğlence, yaratıcılık ve adrenalin dolu etkinlik için geri sayım sürerken, katılımcılar kendi tasarladıkları uçuş araçlarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ NE ZAMAN?

Red Bull Uçuş Günü, 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında takımlar, kendi el yapımı uçuş makinelerini tasarlayıp hazırlayarak rampadaki yerlerini alacak. Katılımcılar, hazırladıkları araçlarla mümkün olduğunca uzun ve etkileyici bir uçuş gerçekleştirmeye çalışacak.

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ NEREDE YAPILACAK?

Red Bull Uçuş Günü 2026, İstanbul Caddebostan Sahili'nde düzenlenecek. Etkinlik saat 12.00'de başlayacak. Caddebostan Sahili'nde kurulacak özel rampadan uçuşlarını gerçekleştirecek ekipler, hem yaratıcılıkları hem de cesaretleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

RED BULL UÇUŞ GÜNÜ'NDE NELER OLACAK?

Red Bull Uçuş Günü, klasik bir uçuş yarışmasından farklı olarak takımların kendi hayal güçlerini kullanarak uçuş makineleri tasarladığı bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Katılımcılar önce uçuş araçlarını kendileri tasarlayıp inşa ediyor, ardından hazırladıkları araçlarla rampadan havalanmayı deniyor.

Organizasyonun en eğlenceli anları ise uçuşların her zaman planlandığı gibi gitmemesiyle yaşanıyor. Bazı araçlar kısa süreliğine havalanırken, bazıları ise doğrudan serin sularla buluşabiliyor. Bu nedenle Red Bull Uçuş Günü, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için eğlence ve heyecanı bir arada sunuyor.

6. RED BULL UÇUŞ GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'de 6. kez düzenlenecek Red Bull Uçuş Günü için hazırlıklar devam ediyor. El yapımı uçuş araçlarıyla mücadele etmek isteyen ekipler, yaratıcılıklarını ve cesaretlerini ortaya koyarak bu sıra dışı deneyimin bir parçası olabilecek.

Uçuş hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen takımlar için organizasyonun sloganı ise oldukça iddialı: Hazır mısın? Kendi uçuş aracını tasarla, takımını kur ve rampada yerini al.