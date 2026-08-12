Recep İvedik filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik konusu nedir, Recep İvedik oyuncuları kimler ve Recep İvedik özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? RECEP İVEDİK 1 OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk komedi sinemasının unutulmaz yapımlarından Recep İvedik 1, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin beyaz perdedeki ilk macerasını anlatıyor. 2008 yılında vizyona giren film, İstanbul'dan Antalya'ya uzanan eğlenceli hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, Recep İvedik filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 1 filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte filme dair merak edilenler.

RECEP İVEDİK 1 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 1 filminin çekimleri İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirildi. Filmin İstanbul'daki çekimlerinde Recep İvedik'in yaşadığı mahalle olarak Güngören öne çıkıyor. Antalya'daki çekimlerin önemli bölümü ise Manavgat'ın Titreyengöl bölgesinde bulunan Nashira Resort & Spa'da gerçekleştirildi.

Filmin İstanbul'daki mahalle atmosferi ile Antalya'daki lüks otel ortamı, hikâyenin iki farklı bölümünü oluşturuyor. Recep'in Antalya'ya gitmesiyle birlikte filmin önemli sahneleri de bu bölgede geçiyor.

RECEP İVEDİK 1 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 1, 2008 yapımı bir Türk komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar üstlenirken, başrolde Şahan Gökbakar yer aldı.

Film Türkiye'de 21 Şubat 2008'de vizyona girdi. Yapım, televizyon programlarında tanınan Recep İvedik karakterinin sinemadaki ilk macerası olması açısından serinin başlangıç filmi olma özelliğini taşıyor.

RECEP İVEDİK 1 OYUNCULARI KİM?

Recep İvedik 1'in başrolünde Şahan Gökbakar bulunuyor. Filmde Gökbakar'ın yanı sıra Fatma Toptaş, Hakan Bilgin, Tuluğ Çizgen, Nedim Doğan, Hakan Aydın, İsmail Hakkı ve Volkan Çal gibi oyuncular rol alıyor.

Filmin öne çıkan oyuncuları ve karakterleri şöyle:

• Şahan Gökbakar – Recep İvedik

• Fatma Toptaş – Sibel

• Hakan Bilgin – Muhsin

• Tuluğ Çizgen

• Nedim Doğan

• Hakan Aydın

• İsmail Hakkı

• Volkan Çal

RECEP İVEDİK 1 FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin hikâyesi, Recep İvedik'in İstanbul'da yolda bir cüzdan bulmasıyla başlıyor. Cüzdanı sahibine ulaştırmak isteyen Recep, televizyon haberlerinden cüzdanın Antalya'da yaşayan önemli bir iş insanına ait olduğunu öğreniyor.

Bunun üzerine Recep, cüzdanı sahibine teslim etmek amacıyla arabasına binerek İstanbul'dan Antalya'ya doğru yola çıkıyor. Yolculuk sırasında birbirinden komik olaylar yaşayan Recep, sonunda Antalya'ya ulaşıyor ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim ediyor.

RECEP İVEDİK'İN ANTALYA MACERASI

Recep'in Antalya macerası cüzdanı teslim etmesiyle sona ermiyor. Otelden ayrılmak üzereyken çocukluk aşkı Sibel'i gören Recep, yıllar sonra karşılaştığı Sibel'in kendisini hatırlamadığını fark ediyor.

Bunun üzerine Recep'in amacı değişiyor. Sibel'in kendisini yeniden fark etmesini ve beğenmesini isteyen Recep, otelde kalmaya devam ediyor. Lüks otel ortamına alışmaya çalışırken kendine özgü davranışları nedeniyle birbirinden komik olayların içine giriyor.

RECEP İVEDİK 1'İN YÖNETMENİ Kİ?

Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Senaryo ise Şahan Gökbakar ve Serkan Altuniğne tarafından kaleme alındı. Yaklaşık 90 dakika süren yapım, Recep İvedik karakterinin sinema serisini başlatan film olarak Türk komedi sinemasında önemli bir yer edindi.