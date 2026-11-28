Recep İvedik 8 Bölüm 2 ne zaman çıkacak sorusu, filmin ilk bölümünün yayın tarihinin netleşmesinin ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. Disney+ platformunda yayınlanacak yapımın ilk bölümü Veresiye adıyla 11 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak. İkinci bölümün yayın tarihi, adı ve konusuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RECEP İVEDİK 8 İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Recep İvedik 8, tek bir film yerine iki ayrı bölüm halinde hazırlandı. Yapımın ilk kısmı Recep İvedik 8 Bölüm 1: Veresiye adını taşıyor. Yönetmen koltuğunda serinin önceki filmlerinde olduğu gibi Togan Gökbakar oturuyor, başrolde ise Şahan Gökbakar yer alıyor.

İlk bölüm, 11 Aralık 2026 tarihinde Disney+ kütüphanesine eklenecek. Böylece serinin sekizinci filmi, sinema vizyonu yerine doğrudan dijital platformda yayınlanmış olacak.

RECEP İVEDİK 8 BÖLÜM 2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Recep İvedik 8'in ikinci bölümünün yayın tarihi henüz açıklanmadı. Disney+ ve yapım ekibi tarafından ikinci bölümün hangi tarihte izleyiciyle buluşacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı. Bölümün adı ve hikâyesine ilişkin ayrıntılar da şimdilik bilinmiyor.

İkinci bölümün yayın tarihinin, Disney+ ya da yapım ekibinden gelecek resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.

RECEP İVEDİK 8 VERESİYE KONUSU

Recep İvedik 8'in ilk bölümü Veresiye, Nurullah'ın kahvehanesinin borçlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Kahvehaneyi kurtarmak isteyen Recep, en büyük borçlulardan Hulusi Abi'nin işten çıkarıldığını ve emekli ikramiyesini alamadığını öğreniyor.

Hulusi'ye yardım etmek için harekete geçen Recep, onun yerine çalışmaya başlıyor ve ilk kez güvenlik görevlisi oluyor. Alışveriş merkezinden hastaneye uzanan farklı görevlerde çalışan Recep, kendine özgü yöntemleriyle birbirinden komik ve beklenmedik olayların içine sürükleniyor.

RECEP İVEDİK BİTTİ Mİ?

Recep İvedik serisinin sona erdiğine ilişkin Şahan Gökbakar ya da yapım ekibi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sekizinci filmin iki bölüm halinde hazırlanması, karakterin hikâyesinin en azından bu yapımla birlikte devam edeceğini gösteriyor.

RECEP İVEDİK 9 ÇIKACAK MI?

Recep İvedik 9 filmine ilişkin de henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Serinin dokuzuncu filminin çekilip çekilmeyeceği ve ne zaman yayınlanacağı konusunda açıklanmış bir takvim bulunmuyor.