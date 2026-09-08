Recep İvedik 7 filminin detayları…İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 7 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 7 konusu nedir, Recep İvedik 7 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şahan Gökbakar'ın sevilen komedi serisinin yedinci filmi olan Recep İvedik 7, izleyicileri bu kez şehir hayatından uzaklaştırarak köy ortamına götürüyor. Doğal güzellikleri, renkli karakterleri ve Recep İvedik'in kendine özgü maceralarıyla dikkat çeken film, oyuncu kadrosu ve çekim mekanlarıyla da merak ediliyor. Peki, Recep İvedik 7 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 filminin çekimleri ağırlıklı olarak İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası'nda gerçekleştirildi. Filmin köy atmosferini yansıtan sahnelerinde Kozak Yaylası ve çevresindeki doğal alanlar kullanıldı. Yapımda Yuntan Köyü ve çevresinin de çekim mekanları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Filmin doğal ortamda çekilen sahneleri, Recep İvedik karakterinin şehir hayatından uzaklaşıp köy yaşamına geçişini yansıtması açısından hikâyenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.