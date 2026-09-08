Recep İvedik 7 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 7 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 7 konusu, özeti ve Recep İvedik 7 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 7 filminin detayları…
Recep İvedik 7 filminin detayları…İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 7 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 7 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 7 konusu nedir, Recep İvedik 7 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 7 özeti gibi konuları inceliyoruz.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Şahan Gökbakar'ın sevilen komedi serisinin yedinci filmi olan Recep İvedik 7, izleyicileri bu kez şehir hayatından uzaklaştırarak köy ortamına götürüyor. Doğal güzellikleri, renkli karakterleri ve Recep İvedik'in kendine özgü maceralarıyla dikkat çeken film, oyuncu kadrosu ve çekim mekanlarıyla da merak ediliyor. Peki, Recep İvedik 7 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne?
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 7 filminin çekimleri ağırlıklı olarak İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası'nda gerçekleştirildi. Filmin köy atmosferini yansıtan sahnelerinde Kozak Yaylası ve çevresindeki doğal alanlar kullanıldı. Yapımda Yuntan Köyü ve çevresinin de çekim mekanları arasında yer aldığı belirtiliyor.
Filmin doğal ortamda çekilen sahneleri, Recep İvedik karakterinin şehir hayatından uzaklaşıp köy yaşamına geçişini yansıtması açısından hikâyenin önemli bir bölümünü oluşturuyor.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Recep İvedik 7'nin çekimleri 2021 yılında gerçekleştirildi. Film daha sonra 9 Aralık 2022 tarihinde izleyiciyle buluştu. Yapım, serinin önceki filmlerinden farklı olarak sinema salonları yerine Disney+ platformunda yayınlanmasıyla da dikkat çekti.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Recep İvedik 7'nin başrolünde serinin değişmez ismi Şahan Gökbakar yer alıyor. Filmde Gökbakar'a Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi başta olmak üzere birçok oyuncu eşlik ediyor.
Recep İvedik 7 oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:
• Şahan Gökbakar – Recep İvedik
• Öznur Serçeler – Avukat Büşra Altın
• Nurullah Çelebi – Nurullah
• İrfan Kangı – Erdem Çökelek
• Eray Türk – Öğretmen Kemal
• Murat Ergür – Muhtar Asım Civan
• Mehmet İlhami Adsal – Enver Çökelek
• Murat Dalkılıç – Kendisi
• Turgut Çalhan – Salih Abi
• Fatih Batı – Martı Bıyık Fatih
• Barış Ali Çeliker – Bilya Cemal
RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NE?
Recep İvedik 7, şehir hayatının yoğunluğundan ve ekonomik sıkıntılardan bunalan Recep'in, yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte köye gitmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Recep, babaannesinden miras kalan köy evine giderek şehirden uzak, sakin bir hayat yaşamayı planlıyor.
Ancak Recep'in köye yerleşmesiyle birlikte işler beklediği gibi gitmiyor. Köyün ve çevresindeki ormanlık alanların büyük bir projeyle tehdit edildiğini öğrenen Recep, bu duruma karşı çıkmaya karar veriyor. Yanına Nurullah'ı ve köyde tanıştığı kişileri alan Recep, projeyi engellemek için mücadele etmeye başlıyor.
Bu süreçte yaşanan birbirinden komik olaylar, Recep İvedik'in kendine özgü davranışlarıyla birleşiyor. Film, komedi unsurlarının yanı sıra doğanın korunması ve köy yaşamının karşı karşıya kaldığı tehditleri de hikâyenin merkezine taşıyor.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?
Recep İvedik 7 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaryosu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar tarafından kaleme alındı. Şahan Gökbakar aynı zamanda filmin başrolünde Recep İvedik karakterini canlandırıyor.
RECEP İVEDİK 7 FİLMİ HAKKINDA
2022 yapımı Recep İvedik 7, serinin yedinci filmi olarak Recep karakterinin şehirden köye uzanan macerasını anlatıyor. İzmir Bergama'daki Kozak Yaylası'nın doğal atmosferinde çekilen yapım, köy yaşamı, doğa ve şehir hayatı arasındaki karşıtlığı mizahi bir dille ele alıyor.