Recep İvedik 5 filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Şahan Gökbakar'ın ikonik karakteriyle devleştiği serinin beşinci halkası olan "Recep İvedik 5 oyuncuları kimler, kadroda hangi yeni isimler var?" araştırmaları, filmin zengin oyuncu kadrosunu merak eden sinemaseverler tarafından hız kazandı. Nurullah Çelebi gibi serinin vazgeçilmez isimlerinin yanı sıra, farklı spor dallarını temsil eden genç yeteneklerin de eşlik ettiği yapım, karakterler arasındaki uyumla dikkat çekiyor. Rekor kıran filmin başrol oyuncularından yardımcı karakterlerine kadar tüm kadro listesini, oyuncuların canlandırdığı tiplemeleri ve filmin prodüksiyonuna dair çarpıcı bilgileri sizler için hazırladık.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU: MİLLİ GURUR RECEP YARIŞIYOR!

Türk sinema tarihinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Recep İvedik, serinin beşinci filminde çıtayı oldukça yükseğe taşıyor. Recep İvedik 5 konusuna baktığımızda; Recep bu kez bir vefa borcunu ödemek için yollara düşüyor. Vefat eden dostu şoför İsmet’in son görevini tamamlamak üzere milli sporcuları taşıyan otobüsün direksiyonuna geçen Recep, yolculuk sırasında sporcuların rahatsızlanmasıyla işleri ele alır.

Milli sporcular yarışamayacak duruma gelince, Türkiye'yi temsil etme görevi Recep ve yanındaki mahalle arkadaşlarına kalır. Avrasya Gençlik Oyunları’na katılan Recep İvedik; gülle atmadan güreşe, atletizmden boksa kadar pek çok farklı dalda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için komedi dolu, zorlu bir mücadeleye girişir.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI: KADRODA KİMLER VAR?

Şahan Gökbakar’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği yapımda, kendisine serinin önceki filmlerinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra yeni yüzler de eşlik ediyor. Recep İvedik 5 oyuncu kadrosunda yer alan isimler şunlardır:

• Şahan Gökbakar: Recep İvedik

• Nurullah Çelebi: Nurullah (Recep'in sadık yardımcısı)

• Deniz Ceylan: Kafile Başkanı

• Orkan Varan: Antrenör

• Zeynep Demiruşağı: Milli Sporcu

Serinin vazgeçilmez ismi Nurullah Çelebi ile Şahan Gökbakar arasındaki diyaloglar, filmin mizah yükünü omuzlayan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

REKORLARIN FİLMİ: RECEP İVEDİK 5 KAÇ KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ?

Vizyona girdiği dönemde Türk sinemasında adeta yer yerinden oynatan Recep İvedik 5, gişe rakamlarıyla kırılması güç bir rekora imza atmıştır. Yaklaşık 7.4 milyon izleyici tarafından sinemalarda seyredilen film, uzun süre "Türkiye’nin en çok izlenen sinema filmi" ünvanını elinde bulundurmuştur. Discovery ve Google trendlerinde hala üst sıralarda yer almasının sebebi, filmin sunduğu yüksek dozlu eğlence ve samimi mahalle ağzıdır.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ? SETLER NEREYE KURULDU?

Filmin uluslararası bir spor organizasyonunu konu alması, çekim mekanlarının da çeşitlenmesini sağladı. Sahne çekimlerinin büyük bir kısmı Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi. Özellikle atletizm sahaları ve olimpiyat köyü atmosferi için Üsküp’teki profesyonel tesisler kullanıldı. Filmin başlangıç ve hazırlık aşamaları ise İstanbul’un farklı lokasyonlarında tamamlanarak izleyiciye sunuldu.

KOMEDİ VE AKSİYONUN BULUŞMA NOKTASI

Recep İvedik 5, sadece bir komedi filmi olmanın ötesinde, içinde barındırdığı spor temalı aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor. Her ne kadar absürt bir dille anlatılsa da, kahramanımızın milli duygularla çıktığı bu yolculukta sergilediği performanslar izleyiciyi hem güldürüyor hem de hikayeye bağlı