Üç ayların ilk ayı olan Recep-i Şerif, Müslümanlar için ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönemdir. Bu ayın başlangıcı, 2025 yılında 20 Aralık Cumartesi akşam ezanı ile başlamıştır. Müslümanlar, Recep ayına özgü nafile namazları araştırıyor ve özellikle rivayetlerde yer alan 20 rekatlık ilk gece namazı ile ay geneline yayılan 30 rekatlık namazın nasıl kılınacağını merak ediyor. Peki, Recep ayında hangi namazlar nasıl kılınır? 20 rekatlık Recep ayı namazı ne zaman kılınır, nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Detaylar...

20 REKATLIK RECEP AYI NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Recep ayını karşılayan gece, yani 20 Aralık 2025 Cumartesi'yi 21 Aralık Pazar'a bağlayan gece, 20 rekatlık nafile namaz kılınır. Bu namaz, Recep ayını selamlamak ve Allah'a yakınlaşmak niyetiyle eda edilir.

Namaz, akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılınabilir.

Toplam 20 rekat, ikişer rekat halinde ve her iki rekatta bir selam verilerek tamamlanır.

Bu özel namaz, Recep ayının başlangıcını ibadetle karşılamak isteyenler için önemlidir ve ay boyunca kılınacak diğer namazlara hazırlık niteliğindedir.

20 REKATLIK RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

20 rekatlık Recep ayı namazı, rivayetlere göre şu şekilde kılınır:

Namaz ikişer rekat halinde kılınır.

Her iki rekatta bir selam verilir.

Her rekatta okunacak sureler:

1 Fatiha Suresi

1 İhlas Suresi

Toplamda 20 rekat tamamlandığında, namaz bitirilir. Bu namazın amacı, Recep ayının ruhuna uygun şekilde ibadetleri artırmak ve Allah'a yakın olmaktır.

RECEP AYINDA HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Recep ayında nafile ibadetler, Müslümanlar için büyük önem taşır. Günlük farz namazlara ek olarak, ayın ilk gecesinde kılınan 20 rekatlık namaz ve ay geneline yayılan 30 rekatlık namaz rivayetlerde belirtilmiştir.

Namazlar nafile olup, tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Her iki rekatta bir selam verilerek kılınır.

İbadetlerin yoğunluğu, kişinin maneviyatını güçlendirmeye yöneliktir.

RECEP AYI İLK GECE NAMAZI (20 REKATLIK NAMAZ)

Recep ayının başlangıcı gecesinde kılınan 20 rekatlık namaz, ayın ruhunu karşılamak ve Allah'a yakınlaşmak amacıyla eda edilir.

Ne zaman kılınır?: 20 Aralık 2025 Cumartesi akşamı veya yatsı namazından sonra

Kaç rekat?: Toplam 20 rekat

Kılınış şekli: İkişer rekat halinde ve her iki rekatta bir selam verilerek

Sureler: Her rekatta Fatiha ve İhlas Sureleri

Bu namazın kılınması, Recep ayının bereketini artırmak ve maneviyatı güçlendirmek için önerilir.

30 REKATLIK RECEP AYI NAMAZI

Recep ayına özel bir diğer rivayet edilen namaz, 30 rekatlık namazdır. Selman-ı Farisi'den nakledilen rivayetlere göre, bu namaz ay geneline yayılır ve üç farklı zaman diliminde kılınır:

Ayın başında: 10 rekat

Ayın ortasında: 10 rekat

Ayın sonunda: 10 rekat

30 REKATLIK RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

30 rekatlık namazda uygulama şu şekildedir:

Namazlar iki rekat halinde kılınır.

Her rekatta okunacak sureler:

1 Fatiha Suresi

3 İhlas Suresi

3 Kafirun Suresi

Ayın ilk 10 günü, ikinci 10 günü ve son 10 günü içinde kılınması uygundur.

Bu namazın düzenli şekilde kılınması, rivayetlere göre büyük sevap ve günahların affını sağlar.

RECEP AYI NAMAZLARININ FAZİLETİ

Recep ayı namazlarının fazileti, İslam kaynaklarında şu şekilde aktarılır:

30 rekatlık namazı kılanlar, günahlarının affedildiğine ve sanki Recep ayının tamamında oruç tutmuş gibi sevap aldıklarına inanılır.

Rivayetlere göre, bu ibadeti yerine getirenler, bir sonraki seneye kadar melekler gibi namazda sayılır.

Eğer namaz ilk 20 gün içinde kılınamazsa, son 10 gün içerisinde de kılınabilir.

Bu faziletler, Müslümanları Recep ayı boyunca ibadetlerini artırmaya teşvik eder.