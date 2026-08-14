Rebiulevvel ayı ne zaman, Rebiulevvel ayı başladı mı?

Rebiulevvel ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, “Rebiulevvel ayı ne zaman başlıyor?” ve “Rebiulevvel ayı başladı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen Rebiulevvel ayının başlangıç tarihi Diyanet takvimi üzerinden takip ediliyor. İşte Rebiulevvel ayının başlayacağı tarih ve merak edilen detaylar…

REBİULEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiulevvel ayının ne zaman başlayacağı, hicri takvime göre ibadetlerini ve dini günleri takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam dünyası açısından önemli aylardan biri olan Rebiulevvel, hicri takvimin üçüncü ayı olarak kabul ediliyor. Her yıl miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelen Rebiulevvel ayının başlangıç tarihi, ayın görülmesine ve hicri takvime göre belirleniyor.

Vatandaşlar özellikle “Rebiulevvel ayı başladı mı?”, “Rebiulevvel ayı ne zaman başlayacak?” ve “Rebiulevvel ayının ilk günü hangi tarih?” sorularına yanıt arıyor. Rebiulevvel ayının başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde yer alan tarihler doğrultusunda takip edilebiliyor.

REBİULEVVEL AYI BAŞLADI MI?

Rebiulevvel ayının başlayıp başlamadığı, hicri takvim ile miladi takvim arasındaki tarih farkı nedeniyle her yıl yeniden araştırılıyor. Hicri takvim ayın hareketlerine göre hesaplandığı için Rebiulevvel ayı miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken bir tarihe denk geliyor.

Rebiulevvel ayının başlangıcıyla birlikte vatandaşlar dini açıdan önemli gün ve gecelerin tarihlerini de araştırmaya başlıyor. Bu nedenle “Rebiulevvel ayı başladı mı?” sorusu, ayın yaklaşmasıyla birlikte internet üzerinde en çok aranan konular arasında bulunuyor.

REBİULEVVEL AYI NEDİR?

Rebiulevvel, hicri takvimin üçüncü ayıdır. “Rebi” kelimesi bahar, “evvel” kelimesi ise ilk anlamına geliyor. Tarih boyunca İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Rebiulevvel ayı, özellikle Hz. Muhammed’in doğumunun bu ay içerisinde gerçekleşmiş olması nedeniyle Müslümanlar açısından ayrı bir önem taşıyor.

Rebiulevvel ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar, bu ay içerisinde yapılabilecek ibadetleri ve dini günleri araştırıyor. Ancak Rebiulevvel ayına özgü farz kılınmış özel bir ibadet bulunmuyor. Müslümanlar bu dönemde genel olarak dua, Kur’an-ı Kerim okuma, salavat getirme ve hayır yapma gibi ibadet ve güzel davranışlara yönelebiliyor.

REBİULEVVEL AYINDA HANGİ DİNİ GÜNLER VAR?

Rebiulevvel ayı denildiğinde akla gelen en önemli dini günlerden biri Mevlid Kandili'dir. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumunun anıldığı gece olarak İslam dünyasında önemli bir yere sahip. Kandilin tarihi ise her yıl hicri takvime göre değişiyor.

Bu nedenle Rebiulevvel ayının başlangıç tarihini öğrenmek isteyen vatandaşların yanı sıra Mevlid Kandili'nin hangi güne denk geldiğini merak edenler de araştırmalarını sürdürüyor. Dini günlerin tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim üzerinden takip edilebiliyor.

REBİULEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Sefer ayının son günü 13 Ağustos Perşembe olacak, Rebiülevvel ayı ise 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.

REBİULEVVEL AYINDA NE YAPILIR?

Rebiulevvel ayında Müslümanların yapabileceği ibadetler arasında dua etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, salavat getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak ve hayır işlemek yer alıyor. Bu uygulamalar belirli bir aya özel zorunlu ibadetler olmamakla birlikte kişinin ibadet ve güzel davranışlarını artırmasına vesile olabiliyor.

Özellikle Mevlid Kandili'nin Rebiulevvel ayı içerisinde bulunması nedeniyle bu dönemde Hz. Muhammed’in hayatı, güzel ahlakı ve sünnetleri hakkında bilgi edinmek de Müslümanların önem verdiği konular arasında yer alıyor.

REBİULEVVEL AYI İÇİN MERAK EDİLENLER

Rebiulevvel ayının başlangıç tarihi her yıl değiştiği için vatandaşların güncel dini takvimi takip etmesi önem taşıyor. “Rebiulevvel ayı ne zaman?”, “Rebiulevvel ayı başladı mı?”, “Rebiulevvel ayı kaç gün?” ve “Mevlid Kandili ne zaman?” gibi sorular, ayın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılıyor.

Rebiulevvel ayı, hicri takvim içerisindeki üçüncü ay olup İslam tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahip. Ayın başlangıcı ve içerisinde yer alan dini günlerin tarihleri ise her yıl değişiyor.