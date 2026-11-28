Real Madrid ile Deportivo Alavés arasındaki mücadele 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Santiago Bernabéu Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Real Madrid maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

Evet. Real Madrid, bugün 28 Kasım 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Eflatun-beyazlı ekip, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Deportivo Alavés ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Alavés arasındaki mücadele Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı.

Real Madrid-Deportivo Alavés karşılaşması Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Deportivo Alavés arasında oynanacak karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi bu yayın platformlarından takip edebilecek.

ARDA GÜLER REAL MADRİD-ALAVÉS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler'in de gündemde olduğu karşılaşmada, genç yıldızın forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosunda yer alıyor. Milli futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktörün maç öncesindeki tercihiyle netlik kazanacak.