Real Madrid maçı ne zaman, Real Madrid maçı bugün mü, Arda Güler oynayacak mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid taraftarları, İspanya La Liga'da oynanacak karşılaşmanın tarihini ve başlama saatini araştırıyor. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ligin 14. haftasında sahasında Deportivo Alavés'i konuk edecek. Futbolseverler ise “Real Madrid maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
Real Madrid ile Deportivo Alavés arasındaki mücadele 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Santiago Bernabéu Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Real Madrid maçına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
REAL MADRİD MAÇI BUGÜN MÜ?
Evet. Real Madrid, bugün 28 Kasım 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Eflatun-beyazlı ekip, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Deportivo Alavés ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid ile Alavés arasındaki mücadele Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 23.00 olarak açıklandı.
REAL MADRİD-ALAVÉS MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Deportivo Alavés karşılaşması Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Deportivo Alavés arasında oynanacak karşılaşma Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi bu yayın platformlarından takip edebilecek.
ARDA GÜLER REAL MADRİD-ALAVÉS MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler'in de gündemde olduğu karşılaşmada, genç yıldızın forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosunda yer alıyor. Milli futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktörün maç öncesindeki tercihiyle netlik kazanacak.
REAL MADRİD'İN SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid, Alavés karşılaşmasının ardından 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. La Liga'nın ertelenen 23. hafta mücadelesi Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.
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