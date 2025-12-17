Real Madrid maçı hangi kanalda? Talavera - Real Madrid maçı başlıyor

Talavera Real Madrid İspanya Kral Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Talavera Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Talavera Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Talavera Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid maçını Türkiye'de yayınlayacak kanal bulunmuyor. Yabancı kanallardan şifresiz canlı izlenebilecek.

TALAVERA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Talavera Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak.