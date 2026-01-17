Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Levante maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Levante maçı hangi kanalda? Real Madrid Levante İspanya Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Levante maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Levante maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Levante maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Levante maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Levante maçını S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Levante maçı bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.