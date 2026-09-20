Real Madrid Atletico Madrid CANLI İZLE! Real Madrid Atletico Madrid hangi kanalda, nereden izlenir?

İspanya La Liga’da 7. hafta heyecanı, futbol dünyasının en köklü ve prestijli rekabetlerinden biri olan Madrid derbisiyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede Atletico Madrid, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek. Sezonun gidişatını etkileyecek olan bu dev karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın detaylarını ve başlama saatini yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid Atletico Madrid hangi kanalda, nereden izlenir? Real Madrid Atletico Madrid şifresiz izle! Detaylar haberimizde.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Madrid derbisinin Türkiye'deki resmi yayıncısı belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Atlético Madrid - Real Madrid mücadelesi, Türkiye'de canlı ve naklen S Sport ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Dev karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler, müsabakayı S Sport platformları üzerinden seyredebilecek. Yayıncı kuruluşun TV kanalı ve dijital platformları aracılığıyla maçı yüksek görüntü kalitesiyle izlemek mümkün olacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE!

İspanya La Liga 7. hafta kapsamında oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid derbisini canlı izlemek isteyen sporseverlerin, S Sport yayın haklarına sahip resmi platformlar ve abonelikler üzerinden yayına erişim sağlaması gerekmektedir. Karşılaşma 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.15 itibarıyla canlı olarak yayında olacaktır.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 7. haftasındaki dev randevunun tarihi ve başlama saati kesinleşti. Atlético Madrid ile Real Madrid arasındaki amansız mücadele, 20 Eylül 2026 Pazar günü sahaya taşınacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile (TSİ) 17.15 olarak belirlendi.