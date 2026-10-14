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Real Betis Porto maçı hangi kanalda, Real Betis Porto maçı nereden CANLI izlenir?

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Real Betis Porto maçı hangi kanalda, Real Betis Porto maçı nereden CANLI izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İspanyol ekibi Real Betis, sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlayacak. Avrupa arenasında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Real Betis Porto maçı hangi kanalda, Real Betis Porto maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Real Betis ile Porto, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İspanya ile Portekiz'in köklü ekiplerini buluşturacak mücadele, gecenin merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Real Betis Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

REAL BETİS PORTO MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İspanyol ekibi Real Betis, Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

REAL BETİS PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis-Porto karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

REAL BETİS PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis ile Porto arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETİS PORTO MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 4 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

REAL BETİS PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Betis'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İspanya'nın Sevilla kentindeki Estadio de La Cartuja'da oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Porto ise zorlu İspanya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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