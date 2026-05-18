Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı, neden tutuklandı? SON DAKİKA! Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde ne dedi?

Adana merkezli 21 ilde yürütülen geniş kapsamlı operasyonun ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında en çok merak edilen soru, tutuklanıp tutuklanmadığı oldu. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde ne dedi? Detaylar...

RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI MI?

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Kütahyalı, adli mercilere sevk edildi ve yürütülen yargılamanın ardından tutuklandığı bilgisi dosya kapsamında yer aldı.

Soruşturma; “Yasa dışı bahis”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Kara para aklama” suçlamaları üzerine kurulmuş çok yönlü bir finansal suç operasyonu olarak dikkat çekti. MASAK raporları, banka hareketleri, dijital incelemeler ve teknik takip verileri bir araya getirilerek geniş çaplı bir analiz yapıldı. Bu süreçte çok sayıda şüpheliyle birlikte Kütahyalı’nın da dosya kapsamında değerlendirildiği görüldü.

Operasyon kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda, şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettiği ve finansal sistemleri kullanarak suç gelirlerini dolaşıma soktuğu iddia edildi. Bu çerçevede Kütahyalı’nın da adli sürece dahil edilerek tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN TUTUKLANDI?

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturmanın temelinde, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan kapsamlı bir dosya yer aldı. Bu dosyada “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma kapsamında MASAK analizleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin organize bir finansal yapı içerisinde hareket ettiği tespit edildiği belirtildi. Bu yapının yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri farklı kanallar üzerinden akladığı ifade edildi.

PARA HAREKETLİLİĞİ VE FİNANSAL İNCELEMELER

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketliliği tespit edildi. Bu hareketliliğin organize bir sistem içinde gerçekleştiği ve suç gelirlerinin katmanlı finansal işlemlerle gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Dosyada ayrıca bazı bankalarda görev yapan yöneticilerin, şüpheli para hareketlerinin bankacılık sistemi içinde ilerlemesine katkı sağladığına dair bulgular olduğu ifade edildi. Emniyet personelinin ise bazı operasyonel bilgilere rüşvet karşılığında erişim sağladığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

KÜTAHYALI’NIN HESABI ÜZERİNDEKİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasında en dikkat çeken bölümlerden biri, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesap hareketleri oldu. Dosyada yer alan bilgilere göre Kütahyalı’nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildi.

Aynı yapı içerisindeki farklı hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu tespit edildi. Bunun yanında elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden yapılan analizlerde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu kaydedildi.

Soruşturma makamları bu para hareketliliğinin, örgütün genel finansal sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel bir para trafiği olarak görülemeyeceğini ifade etti. Kütahyalı ise sorgusunda söz konusu para hareketliliğinin borç karşılığı gönderilen paralar olduğunu, suçlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını beyan etti.

OPERASYONUN KAPSAMI VE EL KONULAN VARLIKLAR

Adana merkezli operasyon kapsamında 21 ilde 228 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 198 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunların arasında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazetecilerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde bazı elektronik para kuruluşları, kuyumcular ve döviz bürolarına kayyım atandığı, ayrıca çok sayıda taşınmaz, araç ve tekneye el konulduğu bilgisi dosyada yer aldı. Ayrıca yasa dışı bahis içerikli binlerce internet sitesine erişim engeli getirildiği ifade edildi.