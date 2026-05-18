Türkiye’de medya ve kamuoyunun sık takip ettiği isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı, özellikle hakkında yürütülen süreçlerde gündeme gelen iddialar ve dosya içerikleriyle birlikte yeniden tartışma konusu olmuştur. Soruşturma kapsamında yer aldığı öne sürülen beyanlara göre Kütahyalı’nın mal varlığına ilişkin çeşitli taşınmazlar ve araçlar bulunduğu ifade edilmiştir. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı mal varlığı nedir? Rasim Ozan Kütahyalı serveti ne kadar? Detaylar...

RASİM OZAN KÜTAHYALI MAL VARLIĞI NEDİR?

Emniyetteki sorgusunda mal varlığına ilişkin yöneltilen soruları yanıtladığı belirtilen Kütahyalı’nın, üzerine kayıtlı farklı türde araçlar bulunduğunu söylediği aktarılmıştır. Ayrıca İstanbul Sarıyer’de bir daire, Üsküdar Çengelköy’de yüzde 50 hisseli bir dubleks konut ve İzmir’de bir apartman dairesinin bulunduğu bilgisi dosyada yer aldığı öne sürülen detaylar arasında gösterilmiştir.

TAŞINMAZLAR VE KONUT BİLGİLERİ

Dosya kapsamında yer aldığı iddia edilen bilgilere göre Kütahyalı’nın gayrimenkul portföyü şu şekilde sıralanmıştır:

İstanbul Sarıyer’de daire

Üsküdar Çengelköy’de %50 hisseli dubleks konut

İzmir’de apartman dairesi

Bu taşınmazların farklı şehirlerde bulunması, mal varlığına ilişkin dikkat çeken unsurlar arasında değerlendirilmiştir.

BANKA HESAPLARI VE FİNANSAL AÇIKLAMALAR

Kütahyalı’nın çok sayıda bankada hesabı bulunduğunu ifade ettiği, ancak bu hesapları yalnızca rutin bankacılık işlemleri için kullandığını belirttiği aktarılmıştır. Ayrıca kripto para borsalarında herhangi bir hesabının bulunmadığını söylediği ve “Bu işlemlere tamamen yabancıyım” dediği ifade edilmiştir.

RASİM OZAN KÜTAHYALI SERVETİ NE KADAR?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın servetinin net tutarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir rakam bulunmamaktadır. Ancak soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülen mal varlığı listesi ve taşınmaz/araç bilgileri, servete dair tahmini değerlendirmelerin yapılmasına neden olmuştur.

DOSYADA YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN ARAÇLAR

Dosyada yer aldığı iddia edilen mal varlığı listesinde dikkat çeken araçlar şu şekilde sıralanmıştır:

2009 model Jaguar

1981 model klasik otomobil

2013 model Volkswagen

2023 model Chery

1998 model Range Rover

2003 model Range Rover

Bu araç çeşitliliği, farklı model yıllarına yayılmış geniş bir otomobil portföyüne işaret ettiği gerekçesiyle kamuoyunda dikkat çekmiştir.