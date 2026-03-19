Rasim Ozan Kütahyalı, son dönemde EnSonHaber'in YouTube kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Kütahyalı, Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olarak bilinen İlber Ortaylı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, sosyal medyada ve akademik çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı İlber Ortaylı olayı nedir? Rasim Ozan Kütahyalı İlber Ortaylı konuşmasında ne dedi? Detaylar...

RASİM OZAN KÜTAHYALI İLBER ORTAYLI OLAYI NEDİR?

Kütahyalı'nın açıklamaları, Ortaylı'nın tarih bilimine katkısının boyutunu sorgulayan ve onu farklı bir bakış açısıyla değerlendiren içerikler barındırıyor. Kütahyalı, Ortaylı'yı potansiyelini tam anlamıyla gösterememiş biri olarak tanımlayarak, ünlü tarihçiyi Türk futbolunun Sergen Yalçın'ına benzetti. Bu benzetme, hem spor hem de akademi dünyasında tartışmalara yol açtı.

Kütahyalı'nın sözleri, Ortaylı'nın akademik niteliğini ve tarihçiliğinin kapsamını sorgulayan bir eleştiri olarak değerlendirildi. Bu bağlamda, olay sadece bir tartışma değil, Türkiye'de tarih bilimi ve popüler kültürün kesiştiği bir fenomen olarak kayıtlara geçti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI İLBER ORTAYLI KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Rasim Ozan Kütahyalı, EnSonHaber'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda İlber Ortaylı'nın büyük bir bilim insanı olmadığını iddia etti. Kütahyalı konuşmasında şunları söyledi:

"İlber Ortaylı büyük bir bilim adamı değildir. Büyük bir alim değildir; olabilecek potansiyeli olan bir insandı. O yüzden ben şimdi atlayalım, 2010 senesinde programımız vardı rahmetli Ahmet Kekeç ve Salih Tuna ile. 'İlber Ortaylı' dedim 'Sergen Yalçın'dır.' İlber Ortaylı Türk futbolunda Sergen Yalçın neyse, Türk tarihçiliğinde de Sergen Yalçın'dır dedim. Şaşırdılar. Dedim ki; Sergen büyük futbolcu olabilirdi ama Sergen Edirne dışında yoktur. Yetenekliydi ama o kadar. İlber Ortaylı da öyledir; özel yeteneği vardır, eski tabirle mütebahhir, her konuyu bilen Rönesansçılar gibi. Hakikaten de geniş ilgi alanları olan bir insandır. Onlar palavradan değil, harbi ilgi alanıydı ama İlber Ortaylı'yı Halil İnalcık'la kıyaslamak; ne bileyim yani Lionel Messi ile Hayrettin Demirbaş'ı kıyaslamak gibidir yani. Ya da Sergen Yalçın diyelim hadi Hayrettin Demirbaş demeyelim de, Sergen Yalçın diyelim.

Kütahyalı, Ortaylı'nın yeteneğini ve ilgilerini takdir etmekle birlikte, onun akademik eserlerinin Halil İnalcık gibi bir bilim insanının eserleriyle kıyaslanamayacağını ifade etti. Bu noktada Kütahyalı, Ortaylı'nın tarihçiliğini "empresyonist tarihçilik" ve "dedikodu tarihçiliği" olarak nitelendirdi.

"Halil İnalcık'ın geldiği yer, İlber Ortaylı... Bilimsel eseri İlber Ortaylı'dan sonra yoktur. Bunu da söylemek zorundayım; genç tarihçiler yani Oxford'da doktora yapmış, Cambridge'te doktora yapmış, Princeton'da, Yale'da, Harvard'da doktora yapmış epey Türk tarihçi var. Bunların hiçbiri İlber Ortaylı'ya saygı duymazlar. Neden? Onun tarihçiliğinin böyle empresyonist bir tarihçilik olduğu, dedikodu tarihçiliği olduğu, akademik bir niteliği olmadığı... Eski eserleri eski, onlar da geçti gitti. Biri demiş ki 'O eseri aşan olmadı.' İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı eseri 80 kere aşıldı yani pörsüdü. Evet."