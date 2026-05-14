Rasim Ozan Kütahyalı, Türk televizyon dünyasında futbol yorumları ve tartışma programlarındaki çıkışlarıyla tanınan bir isimdir. Spor kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri ise kendisinin hangi takımı tuttuğudur. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı hangi takımlı? Detaylar...

RASİM OZAN KÜTAHYALI HANGİ TAKIMLI?

Kütahyalı, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ve katıldığı futbol programlarında açık bir şekilde Galatasaray taraftarı olduğunu ifade etmiştir. Özellikle futbol yorumlarında bu taraftarlık kimliğini saklamadığını, zaman zaman yorumlarına bu bakış açısının da yansıdığını dile getirmektedir.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınması, 2025 yılında Adana merkezli yürütülen geniş çaplı bir operasyon kapsamında gerçekleşmiştir. Söz konusu operasyonun, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen bir soruşturmanın parçası olduğu kamuoyuna yansımıştır.

Edinilen bilgilere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu operasyonun, yasa dışı bahis ağlarının finansal ve medya bağlantılarını ortaya çıkarmayı hedeflediği belirtilmiştir.