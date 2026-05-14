Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gelişmesiyle gündeme gelen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında ismi geçen Kütahyalı’nın neden gözaltına alındığı ve sürece ilişkin detaylar merak konusu olurken, “Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına mı alındı?”, “Hangi suçlamalar yöneltiliyor?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Öte yandan ünlü ismin hayatı ve kariyeri de yeniden gündeme taşındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINA MI ALINDI?

Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Operasyonun 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ve çok sayıda şüphelinin soruşturma kapsamında işlem gördüğü bildirildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik takip çalışmalarıyla desteklendiği belirtildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Medya kariyerine köşe yazarlığı ile başlayan Kütahyalı, 2008 yılından itibaren çeşitli gazete ve medya kuruluşlarında görev aldı.

Televizyon programlarında yaptığı yorumlarla tanınan Kütahyalı, özellikle spor, siyaset ve güncel olaylara dair analizleriyle sık sık gündeme geldi. Özel hayatıyla da zaman zaman haber olan Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile olan evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı.