Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı, Raphinha Galatasaray maçında yok mu, neden yok?

Barcelona, RAMS Park’taki Galatasaray deplasmanına önemli bir eksikle çıkıyor. Takımın hücum hattındaki en etkili isimlerinden Raphinha’nın kadroda yer almaması, hem Galatasaray hem de Barcelona taraftarlarının gündemine oturdu. Raphinha neden Galatasaray maçında forma giymeyecek, sakat mı? Hansi Flick, Brezilyalı oyuncunun durumu hakkında ne söyledi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymeyecek. Maç öncesinde netlik kazanan durumla birlikte Katalan ekibi, İstanbul'daki zorlu mücadeleye hücum hattının en etkili oyuncularından birinden yoksun çıkacak.

RAPHINHA NEDEN YOK?

Raphinha'nın sorunu milli ara döneminde ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sağ uyluk arka adalesinde rahatsızlık hissetti. Yapılan kontrollerde bölgede hafif kas ödemi tespit edilirken, oyuncu tedbir amacıyla Brezilya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

RAPHINHA SAKAT MI?

Barcelona cephesinden gelen açıklamalara göre Raphinha'nın durumu ciddi değil. Ancak Katalan ekibi, yıldız oyuncusu konusunda risk almamayı tercih etti. Teknik direktör Hansi Flick, Raphinha'nın iyileştiğini ancak geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Getafe ve Galatasaray maçlarında dinlendirileceğini açıkladı. Alman çalıştırıcı, oyuncunun önceki sezonda üç kez sakatlık yaşadığını hatırlatarak temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı.

HANSİ FLİCK'TEN MİLLİ TAKIM PROGRAMINA SİTEM

Raphinha'nın yaşadığı sorunun ardından Hansi Flick, milli takımların yoğun maç takvimine de tepki gösterdi. Brezilya'nın hazırlık maçı için Avustralya'ya kadar gitmesini eleştiren Flick, bu kadar uzak bir lokasyonda maç oynamanın gerçekten gerekli olup olmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

RAPHINHA'NIN YOKLUĞU BARCELONA İÇİN BÜYÜK KAYIP

Raphinha'nın kadroda yer almaması, Barcelona açısından ciddi bir eksiklik olarak görülüyor. Brezilyalı yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 8 maçta 14 gol atıp 3 asist yaparak takımının en skorer isimlerinden biri oldu. Katalan ekibinde Raphinha'nın yanı sıra Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Galatasaray-Barcelona karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Program değişikliği ihtimaline karşı futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi faydalı olacaktır.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Galatasaray'ın evi RAMS Park'ta oynanacak. Avrupa gecelerinde oluşturduğu atmosferle bilinen stadyumda, Raphinha'dan yoksun Barcelona'yı zorlu bir mücadele bekliyor. Sarı-kırmızılılar ise taraftarının desteğiyle Katalan devi karşısında galibiyet arayacak.