2026 yılında Ramazan Bayramı, dini takvime göre belirlenen tarihlerle 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatili arefe günü olan 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi kurumlar için yarım gün olarak başlıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, idari izin mi olacak? Kamu ve özel sektörde Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Geçmiş yıllarda bazı bayramlarda resmi tatil süresi idari izinlerle uzatılmıştı. Özellikle bayram hafta ortasına denk geldiğinde, kamu çalışanları için ek idari izin verilerek tatil süresi daha uzun hale getirilebiliyordu.

2026 Ramazan Bayramı ise cuma gününe denk geldiği için vatandaşlar tatilin uzatılıp uzatılmayacağını sorguluyor. Konu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek ve toplantı sonrası kamu çalışanları için ek idari izin uygulanıp uygulanmayacağı netleşecek.

Şu ana kadar resmi makamlar tarafından tatilin uzatıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı ise Kabine toplantısının sonuçlarına bağlı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE İDARİ İZİN Mİ OLACAK?

Bayram tatilinin uzatılması için uygulanan idari izinler, yalnızca kamu kurumlarında çalışanları kapsıyor. Bu izinler, memurlar için maaş kesintisi olmadan resmi izin statüsünde uygulanıyor.

2026 yılı Ramazan Bayramı'nda tatilin cuma gününe denk gelmesi ve hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle idari izin kararı alınırsa, kamu çalışanları için tatil süresi 3,5 günden daha uzun bir süreye yayılabilir.

Ancak özel sektör çalışanları açısından durum farklı. İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurumları için geçerli olduğu için özel sektör çalışanları, tatil sürelerini işverenlerinin belirlediği politikalara göre planlamak zorunda kalıyor.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR MU?

Kesinlikle hayır. İdari izin kararı sadece devlet kurumlarında çalışan personeli kapsıyor. Özel sektördeki çalışanların tatil süresi ise işveren politikalarına bağlı.

Özel sektör çalışanları, bayramda ek izin haklarına sahip olabilmek için şirketlerinin belirlediği çalışma düzenine bakmak zorunda. Kamu çalışanları ise alınacak idari izinle resmi tatil günlerinden yararlanacak ve herhangi bir ücret kaybı yaşamayacak.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili arefe günü ile birlikte toplam 3,5 gün sürüyor. 2026 yılında bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatil hafta sonu ile birleşiyor.

Arefe Günü: 19 Mart Perşembe (yarım gün)

1. Gün Bayram: 20 Mart Cuma

2. Gün Bayram: 21 Mart Cumartesi

3. Gün Bayram: 22 Mart Pazar

Bitiş: 23 Mart Pazartesi

Eğer Kabine toplantısından ek idari izin kararı çıkarsa, tatil süresi kamu çalışanları için daha uzun bir süreye yayılabilir. Özel sektör çalışanları ise kendi şirket politikalarına göre tatil yapacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

Ramazan Bayramı boyunca Türkiye'de birçok kamu kurumu ve resmi kuruluş hizmet vermeyecek. Kapalı olacak başlıca kurumlar şunlar:

Okullar ve üniversiteler

Bankalar

Nüfus müdürlükleri ve noterler

Belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar

Kargo firmaları

Aile sağlığı merkezleri

Sağlık hizmetleri ise acil durumlar için açık olacak. Hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Diğer poliklinikler ve hizmet birimleri bayram boyunca kapalı olacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dini bayramlar hicri takvime göre hesaplandığı için her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Bayram tatili arefe günü ile birlikte başladığı için 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra resmi kurumlar tatil olacak. Kamu çalışanları için ek idari izin kararı çıkarsa tatil süresi daha uzun olacak. Özel sektör çalışanları ise işverenlerine bağlı olarak tatil yapabilecek.