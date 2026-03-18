Ramazan Bayramı Arabistan'da ne zaman kutlanacak, Perşembe günü mü, Cuma günü mü?

Ramazan Bayramı'nın hangi gün başlayacağı her yıl merak konusu oluyor. Bu yıl Arabistan'da Ramazan Bayramı'nın Perşembe günü mü yoksa Cuma günü mü kutlanacağı konusunda vatandaşlar ve ziyaretçiler araştırmalar yapıyor. Bayramın kesin tarihi, ayın gözlemi ve dini takvime göre netleşiyor ve şimdiden tatil planları şekillenmeye başladı.

RAMAZAN BAYRAMI ARAP ÜLKELERİNDE CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Ramazan Bayramı bu yıl birçok Arap ülkesinde 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Bahreyn, Lübnan, Sudan, Filistin ve Kuveyt, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Cuma olarak ilan etti. Hilal gözlemleri ve dini otoritelerin açıklamalarıyla bayram tarihi kesinleşti.

SUUDİ ARABİSTAN'DA BAYRAM RESMEN CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, şevval ayının hilalinin görülememesi nedeniyle 19 Mart Perşembe gününü Ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününü ise Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olarak açıkladı. Bu karar, ülke genelinde bayram hazırlıklarını hızlandırdı.

KATAR VE BAE DE AYNI TARİHİ DUYURDU

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Hilal Gözlem Komitesi, 20 Mart Cuma gününü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak duyurdu. Benzer şekilde BAE Devlet Başkanlığı Divanı da, hilalin görülememesi üzerine 20 Mart Cuma gününü bayram başlangıcı olarak ilan etti.

FİLİSTİN, YEMEN VE DİĞER ÜLKELER BAYRAM TARİHİNİ BELİRLEDİ

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacağını duyurdu. Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Sudan ve Lübnan da aynı tarihi bayram başlangıcı olarak ilan etti. Böylece bölgedeki Müslümanlar, bayram planlarını ortak bir tarihe göre yapabilecek.

Osman DEMİR
