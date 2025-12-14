Haberler

Rafa Silva neden yok? Trabzonspor Beşiktaş maçında Rafa Silva, Cengiz Ünder, Jota Silva neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi?


Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.



RAFA SİLVA NEDEN YOK?

Beşiktaş'ta bir süredir takımla çalışmalara katılmayan Rafa Silva, bu hafta itibarıyla antrenmanlara yeniden başladı. Ancak Portekizli oyuncunun fiziksel olarak tam hazır seviyeye ulaşmadığı öğrenildi. Bu nedenle teknik heyetin, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosuna Rafa Silva'yı dahil etmediği değerlendiriliyor. Siyah-beyazlı kulüp yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

CENGİZ ÜNDER'İN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetimi daha önce yaptığı bilgilendirmede, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç adale kas tendon bileşkesinde gerileme ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu. Milli futbolcunun tedavi sürecinin sürdüğü ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesinin beklenmediği ifade ediliyor.

JOTA SILVA TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Gaziantep FK maçında sakatlanan bir diğer isim olan Jota Silva'nın da Trabzonspor deplasmanında görev alamayacağı kesinleşti. Yapılan kontrollerde Portekizli oyuncunun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Jota Silva'nın ikinci yarının başlamasıyla birlikte yeniden sahalara dönmesi planlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş, Trabzonspor karşısına eksik bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Teknik heyet, mevcut kadroyla en iyi sonucu almak için alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dev mücadele, şifreli yayınla futbol tutkunlarıyla buluşacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler, beIN Sports 1 kanalına farklı platformlar üzerinden erişim sağlayabilecek. Kanal; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı dev maç, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor : Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.



Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.



TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan mücadele, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Osman DEMİR

