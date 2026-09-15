Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri arasında yer alan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gelişmenin ardından Raci Şaşmaz'ın hayatı, kariyeri ve imza attığı yapımlar yeniden gündeme geldi. Peki, Raci Şaşmaz kimdir, dizi ve filmleri neler? Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz neden ifadeye çağrıldı, ifadesinde ne dedi? Detaylar...

RACİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Tayyar Raci Şaşmaz, 30 Ekim 1973 tarihinde Elazığ'da doğdu. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olan Şaşmaz, senarist ve yapımcı olarak televizyon ve sinema sektöründe çalışmalar yürüttü.

Şaşmaz, kariyerinin ilk döneminde Osman Sınav'ın yönettiği Deli Yürek dizisinin senaristliğini yaptı. 2001 yılında ilk sinema filmi olan Deli Yürek: Bumerang Cehenneminin senaryosunu kaleme aldı. Daha sonra Kurtlar Vadisi dizisinin senaristliğini üstlendi.

2004 yılında Pana Film adlı yapım şirketini kuran Raci Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nde senaristliğin yanı sıra yapımcılık da yaptı. Kariyeri boyunca Ekmek Teknesi, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde; Kurtlar Vadisi Irak, Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin gibi filmlerde görev aldı.

Şaşmaz, 2010 yılından itibaren iş dünyasında da faaliyet gösterdi. İnşaat, turizm ve sanayi alanlarında yatırımlar yaptı. 2015 yılında Pana Yapı şirketini kurdu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle senarist ve yapımcı olarak yeniden televizyon sektöründe yer aldı. 2019 yılında ise dizi oyuncularının maaşlarının ödenememesi nedeniyle diziyi ATV İç Yapımlara devretti.

RACİ ŞAŞMAZ'IN DİZİLERİ

Raci Şaşmaz'ın senarist ve yapımcı olarak görev aldığı başlıca diziler şöyle:

Deli Yürek – Senarist

Ekmek Teknesi – Senarist, yapımcı

Kurtlar Vadisi – Senarist, yapımcı, konuk oyuncu

Kurtlar Vadisi Terör – Senarist, yapımcı

Kurtlar Vadisi Pusu – Senarist, yapımcı

Eşref Saati – Senarist, yapımcı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Senarist, yapımcı

Raci Şaşmaz'ın televizyon kariyerine ilişkin kaynaklarda Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlar öne çıkıyor.

RACİ ŞAŞMAZ'IN FİLMLERİ

Raci Şaşmaz'ın sinema çalışmaları arasında şu yapımlar bulunuyor:

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001) – Senarist

Kurtlar Vadisi Irak (2006) – Senarist, yapımcı

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)

Kurtlar Vadisi Gladio (2009)

Kurtlar Vadisi Filistin (2011)

Şaşmaz'ın sinema kariyerinin ilk önemli çalışması 2001 yapımı Deli Yürek: Bumerang Cehennemi oldu. Sonraki yıllarda Kurtlar Vadisi serisinin sinema filmlerinde de senarist ve yapımcı olarak görev aldı.

RACİ ŞAŞMAZ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

Raci Şaşmaz, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı bildirildi. Güncel haberlerde de üç senaristin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı ifade edildi.

Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri de dosya kapsamında gündeme geldi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı belirtildi.