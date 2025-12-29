Rabia Soytürk kimdir? Hakan Sabancı ile adı geçen Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli?

Magazin kulislerinde son günlerde Hakan Sabancı ile adı anılmasıyla gündeme gelen Rabia Soytürk, oyunculuk kariyeri ve özel yaşamıyla yeniden mercek altına alındı. Genç yaşına rağmen televizyon dünyasında dikkat çeken projelerde yer alan Soytürk'ün yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, son yıllarda Türk televizyon dünyasında yükselen genç oyuncular arasında yer alan bir isimdir. Doğal oyunculuğu, ekran enerjisi ve kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla özellikle genç kuşağın yakından takip ettiği oyuncular arasına girmiştir. Gençlik ve dram türündeki dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

RABİA SOYTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Rabia Soytürk, 11 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

RABİA SOYTÜRK NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatını da büyük ölçüde İstanbul'da sürdürmüştür.

RABİA SOYTÜRK'ÜN EĞİTİM HAYATI

Rabia Soytürk, Sağlık Yönetimi eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Soytürk, bu alanda kendini geliştirmek için oyunculuk ve kamera önü eğitimleri alarak profesyonel kariyerine hazırlanmıştır. Aldığı eğitimler, oyunculuk performansına teknik bir altyapı kazandırmıştır.

RABİA SOYTÜRK'ÜN KARİYERİ

Rabia Soytürk, oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle adım atmıştır.

Öğretmen (2020)

Kariyerindeki ilk önemli çıkışını bu dizide canlandırdığı Seher karakteriyle yaptı. Bu rolle sektörde dikkat çekti ve oyunculuk yeteneği fark edildi.

Alparslan: Büyük Selçuklu (2021)

Tarihi dizide yer alarak farklı bir türde deneyim kazandı ve oyunculuk yelpazesini genişletti.

Duy Beni (2022)

Rabia Soytürk'ün geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje oldu. Dizide canlandırdığı Eylül karakteri, özellikle genç izleyiciler arasında büyük ilgi gördü. Bu rol, Soytürk'ün kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Bu projeler sayesinde kısa sürede popülerlik kazanan Soytürk, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

RABİA SOYTÜRK'ÜN OYUNCULUK TARZI VE İMAJI

Rabia Soytürk;

Doğal ve sade oyunculuk tarzı

Gençlik dizilerindeki enerjik performansı

Duygusal sahnelerdeki başarısı

ile öne çıkmaktadır. Genellikle genç, güçlü ve dikkat çeken kadın karakterleri canlandırmasıyla tanınır.