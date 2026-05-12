Psikolojide Marie Antoinete Sendromu olarak anılan durumu yaşayan kişilerde hangisi görülür?
Ekmek yerine pasta yemek
Bir gecede saçları beyazlamak
Bıçak görüne titremek
Kendini kraliçe sanıp başında taç taşımak
Cevap : Bir gecede saçları beyazlamak
BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.
BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.