PSG Lille maçı hangi kanalda? PSG Lille CANLI nereden izlenir?
Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde PSG ile Lille kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve yayının şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor.
Psg ile Lille arasında oynanacak Ligue 1 mücadelesi öncesinde yayın bilgileri büyük ilgi görüyor. Maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ile dijital platform seçeneklerini merak ediyor.
PSG – LILLE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında PSG ile Lille karşı karşıya geliyor. Dev mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayın ile futbolseverlerle buluşacak.
PSG – LILLE MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
PSG ile Lille arasında oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından şifreli yayın ile izlenebilecek. Yayın, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.
PSG – LILLE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
PSG ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.
PSG – LILLE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren PSG – Lille karşılaşması, 23.00'te başlayacak.
PSG – LILLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
PSG'nin ev sahipliğinde oynanacak olan Ligue 1 mücadelesi, Paris'te bulunan Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.