PSG Lille maçı hangi kanalda? PSG Lille CANLI nereden izlenir?

Psg ile Lille arasında oynanacak Ligue 1 mücadelesi öncesinde yayın bilgileri büyük ilgi görüyor. Maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ile dijital platform seçeneklerini merak ediyor.

PSG – LILLE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında PSG ile Lille karşı karşıya geliyor. Dev mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayın ile futbolseverlerle buluşacak.

PSG – LILLE MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

PSG ile Lille arasında oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından şifreli yayın ile izlenebilecek. Yayın, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla takip edilebilecek.

PSG – LILLE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

PSG ile Lille arasındaki Fransa Ligue 1 mücadelesi, 16 Ocak Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

PSG – LILLE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren PSG – Lille karşılaşması, 23.00'te başlayacak.

PSG – LILLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG'nin ev sahipliğinde oynanacak olan Ligue 1 mücadelesi, Paris'te bulunan Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.