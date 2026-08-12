PSG Aston Villa maçı hangi kanalda, UEFA Süper Kupa şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Süper Kupa'da PSG ile Aston Villa arasındaki kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "PSG Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "UEFA Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa'nın iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde yayıncı kanal ve canlı yayın bilgileri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

PSG ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Süper Kupa'da futbolseverlerin heyecanla beklediği PSG-Aston Villa karşılaşması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki önemli takımını karşı karşıya getirecek mücadelede gözler kupa için sahaya çıkacak oyunculara çevrildi. PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise "PSG Aston Villa maçı hangi kanalda?", "PSG Aston Villa maçı saat kaçta?" ve "UEFA Süper Kupa PSG Aston Villa maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte PSG-Aston Villa maçının yayın kanalı, başlama saati, tarihi ve oynanacağı stadyuma ilişkin merak edilen tüm detaylar...

PSG-ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finalini canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Fil Box 20 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebiliyor.

PSG-ASTON VILLA MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Süper Kupa kapsamında oynanacak PSG-Aston Villa maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Kupanın sahibini belirleyecek mücadelede iki takım da sezonun ilk önemli Avrupa kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

PSG-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise PSG-Aston Villa karşılaşmasının başlama saati. PSG-Aston Villa maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde takımların hazırlıkları ve maç kadroları da karşılaşmanın en çok takip edilen detayları arasında yer alacak.

PSG-ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ile Aston Villa'nın UEFA Süper Kupa'daki kritik mücadelesi Salzburg'da bulunan Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak. Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak statta futbolseverler kupa heyecanına tanıklık edecek.

PSG ASTON VILLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler herhangi bir ücretli yayın platformuna ihtiyaç duymadan karşılaşmayı TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

PSG-Aston Villa karşılaşmasına ilişkin yayın bilgileri şöyle:

• Maç: PSG - Aston Villa

• Organizasyon: UEFA Süper Kupa

• Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba

• Saat: 22.00

• Yayıncı: TRT 1

• Yayın durumu: Şifresiz

• Stadyum: Red Bull Arena

• Şehir: Salzburg