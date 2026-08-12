PSG Aston Villa maçı hangi kanalda? PSG Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Süper Kupa’da futbolseverlerin merakla beklediği final karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa’nın kozlarını paylaşacağı mücadele, Salzburg’da oynanacak. Peki, PSG Aston Villa maçı hangi kanalda? PSG Aston Villa Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ile sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler futbolseverler tarafından araştırılıyor.

PSG ASTON VILLA SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Aston Villa Süper Kupa final maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun sezon başındaki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Süper Kupa’da iki takım da kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın oynanacağı Stadion Salzburg, Avusturya’nın Salzburg kentinde bulunuyor. UEFA’nın resmi etkinlik rehberine göre maçın başlama saati yerel saatle 21.00 olarak açıklandı. Türkiye ile Avusturya arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Süper Kupa’da mücadele ederken Aston Villa UEFA Avrupa Ligi şampiyonu unvanıyla finalde yer alıyor. UEFA, PSG’nin 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’i penaltılar sonucunda geçerek kupaya uzandığını, Aston Villa’nın ise Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u mağlup ederek şampiyon olduğunu duyurdu.

PSG ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Aston Villa maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, UEFA Süper Kupa finalindeki mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

MUHTEMEL 11 LER

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa finali öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadrolar belli oldu.

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandez, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Lindelöf, Barkley, Guessand, Buendia, Watkins

Karşılaşmada PSG adına Safanov’un kaleyi koruması, savunma hattında Hakimi, Marquinhos, Pacho ve Mendes’in görev yapması bekleniyor. Orta alanda Vitinha, Neves ve Fernandez’in, hücum hattında ise Doue, Kvaratskhelia ve Dembele’nin forma giymesi öngörülüyor.

Aston Villa’da ise Bizot’un kalede başlaması, savunmada Cash, Konsa, Torres ve Maatsen’in görev alması bekleniyor. Bogarde, Lindelöf ve Barkley orta alanda yer alırken hücumda Guessand, Buendia ve Watkins’in sahaya çıkması bekleniyor.

UEFA’nın resmi programında PSG ile Aston Villa’nın 12 Ağustos’taki Süper Kupa finalinde karşılaşacağı doğrulanıyor.