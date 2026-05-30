PSG Arsenal muhtemel 11'ler ve maç kadroları!

Avrupa futbolunun en büyük kupası için sahaya çıkacak PSG ve Arsenal'de gözler maç kadrolarına çevrildi. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk düdüğün çalmasına kısa süre kala iki takımın muhtemel 11'leri futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercihleri ve sahaya çıkması beklenen isimler netleşmeye başladı.

PSG ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLUYOR!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bugün belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz devi Arsenal, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskás Arena'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

PSG ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren PSG, bu yıl da zafere ulaşarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor. Tarihinde üçüncü kez final oynayan Fransız temsilcisi, teknik direktörü Luis Enrique yönetiminde bir kez daha kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

PSG, bu sezon lig aşamasını 11. sırada tamamlamasına rağmen eleme turlarında gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükselmeyi başardı.

ARSENAL TARİHİ İLK ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Premier Lig şampiyonluğuyla sezonu taçlandıran Arsenal, şimdi gözünü Avrupa'nın en büyük kupasına çevirdi. Teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Londra ekibi, kulüp tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

2006 yılında Barcelona'ya kaybederek kupayı kaçıran Arsenal, ikinci final deneyiminde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

İngiliz temsilcisi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Lig aşamasındaki tüm maçlarını kazanarak son 16 turuna doğrudan yükselen Arsenal, eleme turlarında da rakiplerine geçit vermedi.

Turnuvada namağlup şekilde finale gelen Arsenal, bu serisini finalde de sürdürerek kupaya uzanmak istiyor.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLIK ENDİŞESİ

Dev final öncesinde hem PSG hem de Arsenal'de bazı oyuncuların durumları belirsizliğini koruyor.

PSG'de Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Nuno Mendes ve Ousmane Dembele'nin son durumları maç saatinde netleşecek. Arsenal cephesinde ise Ben White'ın forma giymesi beklenmezken, David Raya, Jurrien Timber ve Noni Madueke'nin oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

BUDAPEŞTE'DE FUTBOL ŞÖLENİ

Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Budapeşte adeta futbolseverlerin akınına uğradı. PSG ve Arsenal taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği şehirde otellerde doluluk oranları üst seviyeye çıktı. Final karşılaşması için yaklaşık 50 bin futbolseverin Budapeşte'ye geldiği belirtiliyor.

PSG ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

PSG MUHTEMEL 11

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

ARSENAL MUHTEMEL 11

Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.