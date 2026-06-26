PROJE OKULU ATAMA SONUÇLARI 2026 (personel.meb.gov.tr) MEB proje okulları öğretmen atama sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları öğretmen görevlendirme sürecinde beklenen gün geldi. Başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce öğretmen, 2026 proje okulu atama sonuçlrı kapsamında yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Peki, MEB proje okulları öğretmen atama sonuçlarına nereden nasıl bakılır? 2026 proje okulu atama sonuçları haberimizde.

PROJE OKULU ATAMA SONUÇLARI 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje okulları öğretmen görevlendirme sürecinde sonuçlar 26 Haziran Cuma günü ilan edilecek.

Başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçların açıklanmasının ardından görevlendirme durumlarını Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi ekran üzerinden sorgulayabilecek.

2026 yılı proje okulu öğretmen görevlendirme sürecinde sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların yeni görev yerleri de kesinlik kazanacak.

Sonuçların yayımlanmasının ardından süreç yalnızca sonuç ekranının açıklanmasıyla sınırlı kalmayacak. Görevlendirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için atama kararnameleri ilgili okullara elektronik ortamda gönderilecek.

Sonuç sürecinde öne çıkan tarihler

Öğretmen görevlendirme sonuçları 26 Haziran Cuma günü açıklanacak.

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Atama kararnamelerinin en erken 29 Haziran Pazartesi günü okullara ulaşması bekleniyor.

Kararnameler Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden dijital olarak gönderilecek.

Kararnamelerin ulaşmasının ardından ilişik kesme ve yeni görev yerinde göreve başlama işlemleri yürütülecek.

MEB PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak öğretmen görevlendirme sonuçları, Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçların ilan edilmesinin ardından ilgili sorgulama ekranı üzerinden görevlendirme durumlarını görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenlerin görev değişikliğine ilişkin süreç ise atama kararnamelerinin mevcut görev yaptıkları okullara gönderilmesiyle devam edecek. Kararnamelerin okullara ulaşmasının ardından ilişik kesme işlemleri gerçekleştirilecek ve yeni görev yerlerinde göreve başlama süreci başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi duyurular ve sonuç ekranı, Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla erişime sunulacak.