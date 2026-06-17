Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen proje okulları öğretmen ve yönetici atama sürecinde gözler sonuç ekranına çevrildi. Kariyer planlamalarını proje okullarında sürdürmek isteyen binlerce öğretmen ve yönetici adayı, sonuçların erişime açılmasını bekliyor. Peki, proje okulları atama sonuçları neden açıklanmıyor? MEBBİS Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Detaylar...

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Proje okulları atama sonuçları için MEB tarafından yayımlanan kılavuzda sonuçların 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak sonuçlar henüz adayların erişimine sunulmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar sonuçların açıklanma saatine ilişkin ek bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle öğretmenler ve yöneticiler, sonuç ekranının aktif hale gelmesini beklemeyi sürdürüyor.

Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte adaylar, atama ve görevlendirme bilgilerine resmi sistemler üzerinden ulaşabilecek. Bakanlık tarafından yeni bir açıklama yapılması halinde süreç güncellenecek.

MEBBİS PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan proje okulları öğretmen ve yönetici görevlendirme kılavuzuna göre atama sonuçlarının 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren açıklanması planlandı.

Başvurular, 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı. Adaylar, başvurularını mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru sürecinde adaylara en fazla 10 eğitim kurumu tercih etme hakkı tanındı.

Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar atama durumlarını sistem üzerinden sorgulayabilecek. MEB tarafından sonuçların yayımlanmasının ardından süreç resmi olarak tamamlanmış olacak.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimde atama sonuçlarının 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren erişime açılacağı belirtiliyor. Ancak sonuçlar henüz açıklanmış değil.

Bu nedenle adaylar, gün içerisinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek güncellemeleri yakından takip ediyor. Sonuçların açıklanmasına ilişkin Bakanlık tarafından yeni bir duyuru yayımlanması halinde bilgiler güncellenecek.

Şu an itibarıyla proje okulları öğretmen atama sonuçları erişime açılmış durumda bulunmuyor.

ATAMA VE GÖREVLENDİRME TAKVİMİNDE SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürütülecek. Böylece proje okullarında görev alacak öğretmen ve yöneticilerin yeni görev süreçleri belirlenen takvim doğrultusunda şekillenecek.

Öğretmenler İçin İşlem Takvimi

Ataması yapılan öğretmenler için tebligat ve göreve başlama süreci 26 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlayacak. İlgili işlemler Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Yöneticiler İçin Görevlendirme Tarihi

Proje okullarında görev alacak yöneticilere yönelik görevlendirme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

ATAMALAR İPTAL EDİLMEYECEK

Yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre proje okulları kapsamında ataması veya görevlendirmesi yapılan personelin işlemleri sonradan iptal edilmeyecek.

Ayrıca görevlendirmesi yapılan yöneticiler, aynı görevlendirme dönemi içerisinde yeniden yönetici görevlendirmesi kapsamında başvuruda bulunamayacak.

Bu kapsamda sonuçların açıklanmasının ardından adayların atama ve görevlendirme süreçlerine ilişkin işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülecek.